EsslingenDie Kälteperiode in fast ganz Europa hat auch die Schneehöhen in den Wintersportgebieten quasi eingefroren. In niederen Lagen, wie auf der Schwäbischen Alb, war die Sonne trotzdem stark genug, so dass kaum noch Schnee liegt. An diesem Donnerstag gab es nur in Donnstetten Skibetrieb. In einigen Regionen der Alpen kam noch Schnee dazu, etwa in Tirol und in Vorarlberg. Am Kaunergletscher liegen jetzt fast sechs Meter. Aber auch der Kronplatz (Südtirol) hat in den vergangenen Tagen Einiges zugelegt, dort sind es jetzt bis 120 Zentimeter. Hier die Schneehöhen im Tal/Skigebiet an diesem Donnerstag.

Deutschland

Schwarzwald: Baiersbronn 10/100, Feldberg 24/67, Kniebis 10/100, Titisee 9/32.

Alpen/Allgäu: Balderschwang 160/ 220, Bolsterlang 50/160, Fellhorn-Kanzelwand 40/180, Garmisch 42/230, Hündle 40/65, Nebelhorn 30/180, Oberjoch 60/ 80, Steibis 60/100, Sudelfeld 40/205, Winklmoos 73/215, Zugspitze 0/380.

Bayerischer Wald: Großer Arber 120/ 150, Haidmühle 30/100, Zwiesel 0/30.

Sauerland: Winterberg 80/80.

Österreich

Kärnten: Bad Kleinkirchheim 50/130, Gerlitzen 110/160, Heiligenblut 80/180, Katschberg 80/180.

Oberösterreich: Hinterstoder 40/180.

Salzburger Land: Filzmoos 100/160, Hochkönig 130/180, Kitzsteinhorn 145/ 305, Lofer 75/190, Obertauern 200/250, Saalbach 80/170, Zauchensee 150/180.

Steiermark: Dachsteingletscher 0/540, Loser 60/300, Planai 90/160.

Tirol: Berwang 95/145, Ehrwald 55/ 100, Füssener Jöchle 60/160, Hintertuxer Gletscher 70/325, Hochfügen 130/210, Hochzeiger/Pitztal 60/155, Ischgl 100/ 170, Jungholz 40/100, Kappl/Paznauntal 120/220, Kaunertaler Gletscher 495/595, Kitzbühel 96/143, Kühtai 160/170, Lermoos 60/120, Mayrhofen 5/135, Obergurgl 105/246, Pitztaler Gletscher 125/ 240, Serfaus-Fiss-Ladis 70/230, Sillian/Hochpustertal 55/145, Sölden 25/316, St. Anton/Arlberg 125/360, St. Johann 45/ 120, Stubaier Gletscher 100/400, Tannheimer Tal 40/165, Zell/Zillertalarena 95/190.

Vorarlberg: Brandnertal 55/190, Damüls 185/230, Diedamskopf 50/220, Gargellen 140/190, Golm 30/140, Laterns 100/200, Lech 165/250, Silvretta-Montafon 20/197, Sonnenkopf 50/200, Walmendingerhorn/Ifen-Heuberg 60/320, Warth-Schröcken 220/ 250.

Italien

Alta Badia 60/180, Bormio 40/110, Brixen/Plose 30/150, Cortina d‘Ampezzo 40/130, Fassatal 40/160, Fleimstal 80/130, Gröden 50/130, Karersee 75/105, Kronplatz 35/120, Ladurns 50/150, Latemar 80/130, Livigno 90/120, Madonna di Campiglio 125/260, Meran 85/90, Ortler-Gletscherskigebiet 50/260, Ratschings 100/180, Schnalstalgletscher 150/260, Seiser Alm 0/80, Speikboden 103/234, Sulden/Gletscherskigebiet 100/190.

Schweiz

Adelboden-Lenk 14/203, Arosa-Lenzerheide 120/275, Braunwald 100/290, Corvatsch-Furtschellas 81/152, Crans Montana 63/356, Davos 120/237, Engelberg/Titlis 15/620, Flims-Laax-Falera 62/480, Flumserberg 110/170, Grächen 75/300, Grindelwald-First 4/230, Gstaad-Schönried 30/200, Leysin 40/220, Meiringen-Hasliberg 6/211, Mürren-Schilthorn 111/410, Pizol 110/190, Saas-Fee 0/125, Samnaun 100/170, Savognin 35/160, Scuol/Motta Naluns 35/175, Splügen 85/148, St. Moritz 81/149, Verbier 95/340, Wildhaus 30/323, Zermatt 150/350.

Frankreich

Autrans 30/150, Avoriaz 245/360, Chamrousse 110/210, Courchevel 197/315, Flaine 160/415, Grande Motte 230/360, Isola 155/250, L‘ Alpe d‘Huez 195/320, La Clusaz 35/370, La Plagne 50/385, Le Corbier 135/260, Les Angles 180/250, Les Arcs 5/392, Les Deux Alpes 80/200, Les Menuires 112/287, Les Portes du Soleil 50/360, Les Sybelles 135/245, Les Trois Vallees 237/285, Meribel 85/315, Megeve 70/200, Morillon 0/44, Morzine 40/350, Paradiski 5/385, St. Gervais 125/225, Tignes 230/360, Val d‘Isere 0/360, Val Thorens 237/285, Valmorel 109/282.jp/fxp