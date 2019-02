Anzeige

Schwäbisch GmündZwei Tage steht Schwäbisch Gmünd an diesem Samstag und am Sonntag wieder im Zeichen der Schrägtonmusik. Zum 36. Internationalen Guggenmusiktreffen haben sich 20 Kapellen aus der Schweiz, Österreich, dem Fürstentum Liechtenstein und Deutschland in der ältesten Stauferstadt, die nicht ohne Grund auch Mekka der Guggenmusik genannt wird, angekündigt. Rund 800 Musiker in üppig-bunten Kostümen, mit riesigen Bässen und allerlei Schlagwerk, sorgen auf den Gassen, Plätzen und den Lokalen der Innenstadt für Unterhaltung.

Wer Guggenmusik nicht kennt, dem hilft Wikipedia: Hier steht, es handle sich um „eine stark rhythmisch unterlegte, auf ihre eigene, sehr spezifische Art falsch oder schräg gespielte Blasmusik.“ Der Ursprung des Musikstils liegt in der Schweiz und ist heute dort und in der schwäbisch-alemannischen Fasnet verbreitet: Mitte des 19. Jahrhunderts zogen in Basel sogenannte „Katzenmusiken“ durch die Stadt. Die erste Kapelle unter dem Begriff „Guggenmusik“ ist bereits 1906 erwähnt: Es sei eine Musik, die „Steine erweichen, Menschen rasend machen kann.“

Den Winter mit Krach austreiben

Einen richtigen Boom erlebten die Fastnachtskapellen nach dem Zweiten Weltkrieg. Aktuell gibt es Schätzungen zufolge rund 800 Guggen-Gruppen in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Frankreich, Belgien, Holland und in Tschechien. Heute hat sich die Guggenmusik zum festen Bestandteil der schwäbisch-alemannischen und der Schweizer Fastnacht gemausert.

Vermutlich geht diese Art der „schrägen“ Musik zurück auf den mittelalterlichen Brauch, die Geister des Winters mit dem Blasen von Kuhhörnern auszutreiben. Daraus entwickelten sich dann im Laufe der Zeit laute und bunte Umzüge zur Fastnacht, die den Geistern mit viel Krach, Getöse und jämmerlichen Klängen sowie mit Masken und Kostümen zu Leibe rücken wollten. Verwendet wurden dabei vor allem Rasseln, Kuhglocken, Trommeln und Pfeifen.

Inoffizieller Auftakt in Schwäbisch Gmünd ist bereits an diesem Freitagabend der Guggenball der Gmendr Gassfetza im Kulturzentrum Prediger. Neben Auftritten von Guggenkapellen sorgt auch die Partyband „No Exit“ für Stimmung. Das Interesse der Kapellen in Schwäbisch Gmünd aufzutreten ist nach wie vor ungebrochen. So gibt es auch beim 36. Internationalen Guggenmusiktreffen einige neue Gruppen zu hören. Mit dabei ist am Samstag wieder die Guggenmusik „Los Krawallos“. Rund 50 Musikerinnen und Musiker machen gemeinsam Guggenmusik – davon sind rund die Hälfte Menschen mit Behinderung. Jahr für Jahr lockt das Spektakel Zehntausende Besucher in die historische Altstadt von Gmünd.

Zwei Monsterkonzerte

Das Festival beginnt am Samstag ab 11 Uhr mit dem Umzug mit dem Narrenbaum am Bockstorplatz. Um 12.15 Uhr startet der offizielle Empfang der Stadt Schwäbisch Gmünd auf der Bühne am Oberen Marktplatz vor dem Marienbrunnen. Oberbürgermeister Richard Arnold und der Erste Bürgermeister Joachim Bläse werden mit dem närrischen Hofstaat die Guggenkapellen begrüßen. Parallel dazu treten die Musiker auf der Bühne auf dem Johannisplatz und im Bereich der Remsgalerie in der Ledergasse auf. Ab 18 Uhr finden auf dem Marktplatz und dem Johannisplatz die Monsterkonzerte statt.

Am Sonntag bildet die Sporthalle in der Katharinenstraße die Arena für die Guggen. Um 11 Uhr beginnt der Guggenmusikfrühschoppen. Auch beim Guggenmusiktreffen 2019 kommt auf die Besucher wieder eine besondere Aufgabe zu. Sie dürfen als Jury die Kapelle mit dem besten Sound, dem schönsten Kostüm und den größten Stimmungsmacher wählen. Der Programmflyer, auf dem sich auch die Stimmkarte befindet, liegt an allen Bewirtungsständen aus. Die Abstimmboxen sind an den Bewirtungsständen bei den Bühnen Oberer Marktplatz oder Johannisplatz aufgestellt. Die Prämierung und Preisübergabe an die Guggenkapellen erfolgt während des Frühschoppens.

www.schwaebisch-gmuend.de