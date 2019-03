EsslingenOstern ist dieses Jahr ziemlich spät, erst am 21./22. April. Da war zu Saisonbeginn bei zahlreichen Skiliftbetreibern die Skepsis groß, dass auch noch in den Osterferien (15. bis 26. April) die Kassen klingeln könnten. Zumindest in den Skigebieten der Alpen sind diese Befürchtungen längst ad acta gelegt, denn das „weiße Gold“ reicht in vielen Fällen sicherlich bis nach Ostern für guten Wintersport. Ganz abgesehen von den Gletscherskigebieten, die entweder ganzjährig (Hintertux) oder zumindest bis in den Mai hinein (Kauner, Pitztal, Sölden, Zugspitze) geöffnet haben (Stubai und Kitzsteinhorn gar bis Anfang Juni).

Am Nebelhorn bis 1. Mai

Massig Schnee liegt derzeit auch noch in hoch gelegenen Nichtgletscherskigebieten wie Ischgl, Obergurgl, Kühtai, Obertauern, Hochzeiger oder Nebelhorn, deren offizielles Saisonende zwischen 26. April und 1. Mai angegeben wird. Abhängig ist dies letztlich von künstlicher Beschneiung und von der Lage der Pisten, wo der Schnee an Nordhängen freilich länger liegen bleibt. Noch gut einen Meter, beziehungsweise weit darüber, liegt der Schnee auch noch in den relativ nahe gelegenen Skigebieten wie Fellhorn, Ifen, Tannheimer Tal, Damüls oder Grasgehren, wo die Saison offiziell bis zum Ostermontag, 22. April, läuft – eventuell teilweise sogar verlängert wird.

Hingegen geht schon jetzt in den Mittelgebirgen nur noch wenig. Sowohl im Schwarzwald als auch im Bayerischen Wald ist der Liftbetrieb in den meisten Skigebieten schon eingestellt worden. Ausnahmen sind etwa der Feldberg und der Große Arber. Das geplante Saisonende am Feldberg wird gar mit 28. April angegeben. Angesichts der gestrigen Schneehöhe von maximal 28 Zentimetern wird dieser Termin allerdings nur mit entsprechendem Wetterglück und mit Einsatz von Kunstschnee erreicht werden können.

Fast unverändert gute Pistenverhältnisse gibt es in der Schweiz und in Frankreich, wo in Hochlagen zuletzt noch viel Weiß dazu gekommen ist. Auch in Südtirol ist noch guter Wintersport möglich, mit Ausnahme etwa der Seiser Alm, wo gestern nur noch maximal 38 Zentimeter Schnee lagen. Spitzenreiter bei den Schneehöhen ist einmal mehr Engelberg in der Schweiz, wo nun am 3239 Meter hohen Titlis fast sechseinhalb Meter im Skigebiet gemessen wurden.