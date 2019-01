Anzeige

WaiblingeDie Blütezeit der französischen Plakatkunst um 1900 und deren wichtigste Vertreter stehen in der Ausstellung „La Bohème. Toulouse-Lautrec und die Meister von Montmartre“ in der Galerie Stihl in Waiblingen, die bis zum 22. April zu sehen ist, im Fokus.

Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf den ausdrucksstarken Plakaten Henri de Toulouse-Lautrecs, der die Attraktionen wie auch die Stars des Pariser Nachtlebens auf einzigartige Weise darstellte. Ergänzend sind die eingängigen Werbemotive weiterer Avantgardekünstler wie Pierre Bonnard oder Félix Vallotton zu sehen. Auch Arbeiten von Spezialisten der Plakatgestaltung wie Jules Chéret, Alfons Mucha, Eugène Grasset oder Théophile-Alexandre Steinlen, deren individueller Stil zum Markenzeichen wurde, zu sehen.

Rund 100 Werke zeigen die facettenreiche Verbindung von Kunst und Massenwerbung im Frankreich der Jahrhundertwende. Mit verführerischen Bildern offenbaren die Plakate Wünsche und Sehnsüchte und laden ein, in die schillernde Welt der Bohème in Montmartre um 1900 einzutauchen. Die Werbeentwürfe für Varietés und Bühnengrößen, Gebrauchs- und Konsumgüter stiegen jenseits ihres kommerziellen Zwecks in den Rang einer eigenen Kunstform auf. Die über und über mit Plakaten bedeckten Anschlagflächen wurden als „Galerie der Straße“ angesehen, die der breiten Öffentlichkeit die Kunst der Zeit nahebringen sollte.

Die Ausstellung versammelt die wichtigsten Positionen der französischen Plakatkunst des Fin de Siècle und zeigt die Bandbreite der Gestaltungsweisen und Werbemotive auf. So schuf Toulouse Lautrec für das Moulin Rouge, den Sänger Aristide Bruant oder die Tänzerin Jane Avril Plakate. Wie kein anderer erfasste er die Eigenheiten der Bühnengrößen, ungeschönt und oft an der Grenze zur Karikatur. „La Bohème. Toulouse-Lautrec und die Meister von Montmartre“ entstand in Kooperation mit dem Institut für Kulturaustausch, Tübingen und dem Musée d’Ixelles in Brüssel.

Geöffnet Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 6/4 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind frei. Freitags von 14 bis 18 Uhr ist der Eintritt frei.(kd)red

www.galerie-stihl-waiblingen.de