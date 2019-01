Anzeige

FriedrichshafenEine Geldbörse aus LKW-Plane, eine Yogatasche aus einer alten Jeans oder eine Halskette aus Plastikflaschen – umweltbewusstes Denken und Nachhaltigkeit sind mittlerweile nicht nur bei Lebensmitteln gefragt, sie ziehen auch immer öfter in die Kleiderschränke und die Wohnungen vieler Menschen ein. Upcycling heißt der Trend in dessen Rückenwind auch immer mehr neue Veranstaltungen und Verkaufsmessen generiert werden. Eine davon ist der „Handgemacht Kreativmarkt“, der an diesem Samstag und am Sonntag bereits zum dritten Mal in der Messe Friedrichshafen am Bodensee stattfindet.

Beim Upcycling geht es darum, alte Dinge wiederzuverwerten und sie in neue Produkte zu verwandeln, anstatt sie einfach wegzuwerfen. Was als kreative Idee einzelner Bastler begann, hat sich mittlerweile zu einer richtigen Bewegung entwickelt, die immer mehr Zuspruch erfährt. Das bestätigt auch PR-Frau Jana Kaluscha vom Szymkowiak Projektzentrum aus Dresden, das deutschlandweit rund 15 Kreativmärkte, darunter die „Handgemacht“ in Friedrichshafen, veranstaltet: „Wir veranstalten diese Märkte nun um sechsten Jahr und das Interesse nimmt stetig zu. Der Mehrwertgedanke gewinnt immer mehr an Bedeutung und der Markt für Upcycling- und Recyclingprodukte wächst und wächst.“

Die Messe am Bodensee ist erneut von Ausstellerseite her komplett ausgebucht. Angekündigt haben sich 250 Händler aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland, die auf rund 5000 Quadratmetern ihre Erzeugnisse präsentieren. „Das reicht vom einfachen Handwerker, der etwas aus Holz drechselt bis hin zum jungen Designer, der aus alten Fahrradschläuchen neue Lampen macht“, sagt Kaluscha, die wie in den Vorjahren mit 2500 bis 3000 Besuchern am Tag rechnet.

Bei der Auswahl der Aussteller legten die Veranstalter großen Wert auf ein ausgewogenes Angebot. „Oberstes Gebot war natürlich , dass es nur handgemachte Produkte sind. Keine Massenware aus China also“, erklärt Kaluscha. Die Palette reicht von Produkten aus Holz und Metall über Stoff- und Strickwaren bis hin zu Schmuck und Möbeln. Ergänzend finden allerlei Schauvorführungen, DIY-Aktionen und Mini-Workshops für Groß und Klein statt.„Einige Händler produzieren auch vor Ort und lassen sich gerne über die Schulter schauen“, so Kaluscha. Kulinarische Leckereien runden das Angebot ab.

Geöffnet ist der „Handgemacht Kreativmarkt“ in der Messe Friedrichshafen an diesem Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro, Schüler und Studenten bezahlen 5 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind frei.

