BartholomäZum 18. Mal erinnert die Gemeinde Bartholomä auf der Ostalb an diesem Sonntag mit ihrem Roßtag an ihre große Vergangenheit als Raststelle für Händler und Reisende im Mittelalter und der frühen Neuzeit.

Der Roßtag hat viel Tradition in dem beschaulichen Ort – seine Premiere war 1987, seitdem findet das überregional bekannte Fuhrmannstreffen alle zwei Jahre statt und zwar jeweils am Sonntag nach dem 24. August, dem Festtag des Heiligen Bartholomäus. Der Roßtag soll an die besondere Geschichte Bartholomäs erinnern, die bis weit ins 13. Jahrhundert reicht und eng mit Pferden und Fuhrwerken verbunden ist: Der Ort entstand nämlich an einer wichtigen Kreuzung mehrerer alter Handelswege. Nachdem die Reisenden den schweren Aufstieg vom Remstal auf die Alb geschafft hatten, wurden sie und ihre Pferde in Bartholomä versorgt und ihre Fuhrwerke wieder instand gesetzt bevor die Reise weiter ging.

Seit den Anfängen hat sich der Roßtag weiterentwickelt und lockt Besucher und Pferdefreunde aus ganz Süddeutschland an. Wenn das Wetter mitspielt, werden auch dieses Jahr wieder rund 20 000 Besucher erwartet. Der Höhepunkt des Tages ist der große Festumzug mit rund 80 traditionellen Gespannen. Jedes Jahr kündigen sich rund 100 Fuhrleute mit insgesamt etwa 300 Pferden dafür an. Bemerkenswert ist beim Roßtag auch immer die große Anzahl unterschiedlicher Pferderassen wie etwa das stattliche Süddeutsche Kaltblut, ausdauerstarke Noriker, stolze Friesen und sanfte Shire Horses – letztere gelten übrigens als größte Pferderasse der Welt.

Der 18. Roßtag in Bartholomä beginnt an diesem Sonntag um 9.30 Uhr auf der Marktwiese mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Danach startet ein buntes Vormittagsprogramm unter anderem mit der Vorstellung der historischen Landwirtschaft. Ab 12 Uhr werden die Gespanne aufgeschirrt und für den Festzug aufgestellt, der sich um 13 Uhr in Bewegung setzt. Die Umzugsstrecke verläuft von der Marktwiese über die Hauptstraße, Heubacher Straße, An der Heide, Brunnenfeldstraße, den Waldweg entlang des Bärenbergs über die Straße Zum Turnerheim und zurück über die Lauterburger Straße, die Beckengasse und die Hauptstraße wieder auf die Marktwiese. Danach geht es auf der Marktwiese mit der Vorstellung der Fuhrleute und ihrer Gespanne sowie einem bunten Programm aus Musik und Unterhaltung weiter.

Die Ortsdurchfahrt in Bartholomä ist am Sonntag ab 10 Uhr voll gesperrt. Ein Festabzeichen kostet 5 Euro, Kinder und Jugendliche sind frei.red

www.bartholomae.de