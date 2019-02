Anzeige

Hochhäderich/SulzbergDie Schneehöhen auf den Pisten der Schwäbischen Alb dürften jetzt wegen steigender Temperaturen deutlich reduziert werden. Für guten Wintersport muss man dann wieder höher hinauf. Etwa in die Allgäuer Grenzregion, zwischen Oberstaufen (Bayern) und Hittisau (Vorarlberg). Hier liegt das kostbare Weiß noch meterhoch. Und es ist eine der wenigen Regionen, wo grenzüberschreitender Spaß im Schnee möglich ist, ja richtiggehend gepflegt wird.

Biathlon im Nordic Park

Ein Beispiel ist der 1656 Meter hohe Hochhäderich, über dessen Gipfel die deutsch-österreichische Grenze verläuft. Ein Sessel- und mehrere Schlepplifte erschließen an diesem Grenzberg neun Kilometer Pisten für Skifahrer. Aber auch Skilangläufer sind hier richtig: In der Region gibt es zahlreiche Loipen, etwa die grenzüberschreitende, 3,1 Kilometer lange Hädrich-Loipe (klassisch), die durch unberührte Naturlandschaft führt, oder die Hörmoos-Loipe (8,2 Kilometer), die über eine sonnige Hochebene und um den Hörmoos-See verläuft – mitten durch eine romantische Winterlandschaft. Eine ähnliche Idylle können Langläufer – aber auch Winterwanderer – bei Sibratsgfäll genießen: Durch ein unberührtes Tal entlang der Ach zieht sich die 16 Kilometer lange Schönenbach-Loipe, eine der schönsten Langlaufstrecken Vorarlbergs, mit Einkehrmöglichkeit im urigen „Sägerstüble“, bevor es wieder auf der Loipe zum Startpunkt zurück geht.

Eine Grenztour für Skilangläufer gibt es darüber hinaus bei Sulzberg: Diese 5,6 Kilometer lange Panoramaloipe (klassisch und Skating) auf rund 1000 Metern Höhe bietet grandiose Ausblicke, die von den Allgäuer Alpen über die Bregenzerwälder Berge bis zum Säntis in der Schweiz reichen. Über die Verbindung bei Oberreute kann man in den Loipenverbund Westallgäu einsteigen.

Und wer schon immer mal Biathlon machen wollte, hat im Nordic Park Sulzberg die Gelegenheit. Wie diese Kombination aus Langlaufen und Schießen funktioniert, kann an der Biathlonanlage ausprobiert werden. Dabei wird nicht mit Munition sondern mit Laser „geschossen“. Angeboten werden Kurse für Einzelpersonen, Gruppenkurse und Programme nach Abstimmung, zum Beispiel mit einem Hinderniswettbewerb.

Einen Genuss in jeder Hinsicht bieten darüber hinaus die sogenannten kulinarischen Winterwanderungen. Die individuell bei Bregenzerwald Tourismus buchbaren Tagestouren (ab 44 Euro) inkludieren das Frühstück, Mittagsmahl und Dessert – jedes Essen wird in einem anderen Berggasthaus oder Restaurant serviert. Zur Wahl stehen dabei Wanderrouten in Hittisau/Hochhäderich, Mellau-Bizau-Bezau und Sibratsgfäll-Schönenbach.

www.bregenzerwald.at