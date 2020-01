Foto: The Old Treasury

Design- und Schmuckverliebte kommen am Stand der „Old Treasury“ aus den Niederlanden in Versuchung

Design- und Schmuckverliebte kommen am Stand der „Old Treasury“ aus den Niederlanden in Versuchung Foto: The Old Treasury

SindelfingenMit ihrem erlesenen Angebot an Antiquitäten und Kunstwerken galt die Antik & Kunst jahrelang als ein leuchtender Stern ihrer Branche. Jetzt wird im süddeutschen Messekalender ein neues Kapitel aufgeschlagen: Antik & Ambiente heißt das neue Format, das in der Messe Sindelfingen noch bis einschließlich Sonntag seine Premiere feiert. Neben dem gewohnten Angebot an Kunst, Mobiliar und Schmuck aus vergangenen Jahrhunderten offerieren die Sindelfinger Messemacher jetzt auch modernes Design und neue Kunstobjekte.

Hochkarätige Antiquitäten, erlesener antiker Schmuck und Kunst der vergangenen Jahrhunderte gehen eine Liaison ein – mit purem Midcentury-Luxus, stilvoller Gegenwartskunst und wertvollen zeitgenössischen Designobjekten. „Wir werden unser bewährtes Messeformat um einige neue Exponatbereiche erweitern“, erklärt Messemanagerin Birgit Strehler. Mit ihrem Instinkt und einer kompromisslos auf Qualität setzenden Politik hat die versierte Galeristin bereits die Antik & Kunst in die Liga der Branchen-Toptermine in Deutschland befördert. Ihr Erfolgsrezept für das anstehende Fresh-up: „Raffiniertes Design von angesagten zeitgenössischen Silberschmieden, faszinierende Kunstobjekte und andere stilvolle Formen der aktuellen Wohnästhetik sollen unser Messeangebot in Zukunft bereichern.“ Antik & Ambiente heißt das neue Format, in dem also Barock und Co. auf Midcentury und Design des 21. Jahrhunderts treffen sollen. „Das ist ein glamouröses Rendezvous der Epochen“, ist sich Birgit Strehler sicher.

Die Silber-Highlights aus Tübingen von Christopher Kende spiegeln wohl mit am eindrucksvollsten, wie der Dialog der verschiedenen Zeitfenster auf der Antik & Ambiente aussehen wird: Wunderbare Objekte aus dem trendigen Midcentury-Zeitfenster, aber auch aus den Jahrzehnten davor, treffen bei ihm auf zeitgenössische Glanzlichter, zum Beispiel eindrucksvolle Vasen und Gefäße britischer Silberschmiedinnen wie Olivia Lowe oder Rauni Higson. Meisterstücke alter Juwelierskunst glänzen mit inspiriertem neuen Schmuck-Design um die Wette. Eine reiche Auswahl an Preziosen – vom 19. Jahrhundert bis zum modernen zeitgenössischen Design – hält „The Old Treasury“ aus den Niederlanden auf der Antik & Kunst bereit. Wie immer sind auch unabhängige Experten vor Ort, die die Objekte zuverlässig prüfen. Zudem können Besucher – gegen einen geringen Obolus – auch eigene mitgebrachte Erb- oder Sammlerstücke bewerten lassen.

Objekte für Kunstgenuss und Wohnästhetik – sei es auf Leinwand, moderne Skulpturenwerke oder alte Kupferstiche: „Auf der Antik & Ambiente finden unsere Besucher hochwertige Kunstobjekte in berauschender Fülle“, erklärt Projektleiterin Birgit Strehler. „Kunstsammler, Lifestyler und stilbewusste Kapitalanleger werden quer durch die Epochen fündig.“

Die Antik & Ambiente ist täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 12/10 Euro. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Begleitung Erwachsener ist der Eintritt frei. red

www.antik-ambiente-messe.de