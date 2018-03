Anzeige

Gaienhofen (red) - Das Jahr 2012 ist am westlichen Bodensee dem puren Genuss gewidmet. Der Untersee, der auch als die „feine Ecke“ des Bodensees gilt, tischt mit badischem Charme und Schweizer Gastfreundschaft alles auf, was See, Weiden, Äcker, Streuobstwiesen und Weinberge zu bieten haben.

Kochkurse und Küchenfeste, kulinarische Lesungen, Schifffahrten mit Verkostung von Weinen der gerade vorbeiziehenden Reblagen, Kräutermärkte und Kräuterführungen beispielsweise im Garten Hermann Hesses, Rundgänge durch Gemüsegärten auf der Insel Reichenau und jede Menge kulinarischer Feste bieten viele Gelegenheiten zum Schlemmen und Genießen - der See ist dabei immer in Sichtweite.

Aus fünf regionalen Zutaten, nur „einer Handvoll Untersee“, bestehen die Gerichte, die die Unterseeköche für die Gäste der Region entwickelt haben. Eine Broschüre informiert über die zahlreichen kulinarischen Angebote und Events.

Informationen: Tourismus Untersee, Im Kohlgarten 2, 78343 Gaienhofen, Tel. 0 77 35/91 90 55, Fax 0 77 35/ 91 90 56.

www.tourismus-untersee.eu