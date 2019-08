RechberghausenDer Gartenmarkt „Sommer – Blüten – Träume“ in Rechberghausen feiert an diesem Samstag und am Sonntag seine 10. Jubiläum. Wie immer mit einer großen Pflanzenauswahl sowie Dekorativem und Praktischem für Garten, Balkon und Terrasse und einem buntes Programm für die ganze Familie.

Mit 120 Aussteller präsentiert sich auch der 10. Gartenmarkt von seiner besten Seite – mit einer großen Auswahl an blühenden Stauden, Rosen und Gräsern sowie Wasserpflanzen und Kräutern aber auch Exoten wie Orchideen, fleischfressende Pflanzen oder Bonsai-Raritäten. Groß ist auch das Spektrum an Gartenhelfern – vom Mähroboter über natürliche Pflanzendünger bis zu englischem Werkzeug. Dekoratives und Gemütliches für das „Wohnen im Grünen“, Kunsthandwerkliches für besondere Blickfänge sowie Wohltuendes und Wohlschmeckendes aus der Region runden das Angebot ab und machen die „Sommer-Blüten-Träume“ einmal mehr zum attraktiven Einkaufs- und Ausflugsziel für Gartenbesitzer, Naturliebhaber und Pflanzenfans.

Viele der Aussteller sind von Anfang an mit dabei und freuen sich seit vielen Jahren über den großen Zuspruch des Gartenmarktes in der durch die Gartenschau von 2009 entstandene Grüne Mitte in Rechberghausen. So stellt der vielfältige Pflanzenmarkt der „Gärtner von hier“ mit seinen bunten Gießkannen-Girlanden als Erkennungszeichen seitdem im Eingangsbereich des Gartenmarktes einen wichtigen Anziehungspunkt dar. Gleich daneben ist die „Pflanzengarderobe“ positioniert, ein Service der Gemeinde – übrigens ebenso kostenlos wie der Schubkarrentransport zum Auto falls die Einkäufe größer als geplant ausfallen.

Im Mittelpunkt stehen wie immer auch der große Sonderbereich mit Seerosen und Wasserpflanzen sowie die Vorträge zur Orchideenpflege von Anne Hotz aus Östringen. 2019 gibt es wieder den Rundweg rund um das Gelände mit Informationen der Imker zur Welt der Bienen. Ebenfalls aktiv werden können die Besucher beim Workshop Floristik und Dekoration von Caroline Wolf aus Bad Boll oder an der gleich daneben befindlichen Seilknüpfmaschine von Günther Emhart aus Riedlingen. Weiter Aktionen sind neben der traditionellen Grill-Show von Andreas B aus Adelberg, Windradbasteln für Kinder, Bogenschießen und ein Streichelzoo.

Geöffnet am Samstag von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Eine Tageskarte kostet 6/5 Euro, das Wochenendticket 10 Euro. Kinder bis 14 Jahre sind in Begleitung Erwachsener frei. Hunde sind an der Leine zu führen. red

