Tannheimer TalFür die meisten Skigebiete war es bisher ein katastrophaler Winter. Nicht, weil es zu viel, sondern weil es viel zu wenig Schnee gab. Da kommen dann nur die Winterurlauber, die lange vorher gebucht haben. Bis Anfang Februar hat es auch im Tannheimer Tal nicht gut ausgesehen, Talabfahrten waren kaum möglich und von Loipen keine Spur. Aber seit vergangener Woche hat sich „Europas schönstes Hochtal“ zu einem Traum in Weiß gewandelt.

Längst sind jetzt alle Pisten und Loipen präpariert – und die Skisaison kann richtig durchstarten. Die aktuellen Schneehöhen lauten 10 Zentimeter im Tal und bis zu 80 Zentimeter in den umliegenden Skigebieten, wie etwa Neunerköpfle oder Füssener Jöchle. Das Hochtal, mit den Orten Tannheim, Jungholz, Nesselwängle, Grän, Zöblen und Schattwald, liegt auf rund 1100 Metern und gilt schon deswegen als ziemlich schneesicher. Hier, an der Grenze zwischen Tirol und dem bayerischen Allgäu, gibt es insgesamt 55 Pistenkilometer in sechs Skigebieten.

Die Preise für Skipässe sind im Vergleich zu anderen Destinationen eher moderat. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 41 Euro, eine Dreitagekarte 107 Euro. Sparen kann man zusätzlich beim Angebot „Winterbergbahnen inklusive“. Dabei sind vom 16. bis 19. März 2020 für alle Gäste, die einen Mindestaufenthalt von drei Nächten buchen, die Lifttickets für alle Bergbahnen des Tannheimer Tals von Montag bis Donnerstag inklusive. Das gilt für Skifahrer und Snowboardfahrer genauso wie für Wanderer, Schneeschuhgeher oder Rodler. Für letztere gibt es beispielsweise ab der Bergstation in Nesselwängle mit 3,6 Kilometern eine besonders lange Schlitten-Abfahrt.

Aber auch Skilanglauf, egal ob klassisch oder Skating, wird in dieser malerischen Landschaft zum Erlebnis. Zum Beispiel auf der Loipe über den Haldensee, wenn dieser gefroren ist. 140 Loipenkilometer bietet das Tannheimer Tal. Rund 100 davon gelten als „leicht“ und eignen sich für Neulinge, Wiedereinsteiger und Kinder. Die Loipen sind mit dem Gütesiegel des Landes Tirol ausgezeichnet und erhalten auch vom Deutschen Skiverband eine Top-Bewertung.

Beliebt ist die zwölf Kilometer lange Rundloipe, die am malerischen Vilsalpsee vorbei führt, wo es Einkehrmöglichkeiten gibt. Parallel dazu verläuft ein vier Kilometer langer Winterwanderweg zwischen Tannheim und dem See (Rückfahrt per „Alpenexpress“ möglich). Schöne Winterwanderungen sind aber auch oberhalb Tannheim, Grän oder Nesselwängle möglich, etwa am Neunerköpfle, auf der 2,2 Kilometer langen Rundtour, die einen Panoramablick über das Tannheimer Tal bietet. Vom benachbarten Füssener Jöchle aus gelangen Wanderer über einen kurzen Winterpanoramaweg zum Gipfelkreuz am Gamskopf. Dort bietet sich ebenfalls ein grandioser Blick, nicht nur über das Tannheimer Tal, sondern auch auf das Alpenvorland, mit Hopfensee und Forggensee.

www.tannheimertal.com