NeuffenWer gerne wandert, kann sich über sechs neue Premiumwander- und Premiumspazierwanderwege auf der Schwäbischen Alb freuen. An diesem Sonntag werden die zertifizierten Touren der „hochgehberge“ im Rahmen eines Festaktes in Anwesenheit des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann bei der Burg Hohenneuffen eröffnet.

Das Festprogramm findet auf dem Waldplatz zwischen Wanderparkplatz Hohenneuffen und Burganlage statt. Zwischen 9.30 Uhr und 17 Uhr gibt es unterschiedliche Wanderführungen und einen Markt mit regionalen Produkten aus dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Um 11 Uhr findet ein Gottesdienst im Grünen mit Pfarrer Karl-Heinz Essig und dem Posaunenchor Frickenhausen statt. Der Festakt ist um 12 Uhr angekündigt.

Kinderprogramm mit Mitmach-Aktionen

Zu den „hochgehbergen“ ist auch ein Wanderführer erschienen, der vor Ort vom Autor Dieter Buck vorgestellt und signiert wird. Ein Kinderprogramm mit Mitmach-Aktionen erwartet die jungen Gäste. Obendrein gibt es Burgführungen und Falknershows. Wanderlustige können unter anderem an der „Heimat-Verliebt Quiz Wanderung – Wie gut kennst du dich aus?“ teilnehmen. Diese Wanderung eignet sich zum Kennenlernen der Premiumwanderwege und vermittelt Wissenswertes über die Region und die Burg Hohenneuffen. Die mittelschwere Strecke ist rund 6 Kilometer lang und kann in etwa 2 Stunden absolviert werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro, Start ist um 14 Uhr beim Stand der „hochgehberge“ am Festplatz, um eine Anmeldung 10 Minuten vorher am Stand wird gebeten.

Kriterien für einen Premiumwander- oder Premiumspazierwanderweg sind unter anderem eine naturnahe Wegeführung mit einem sehr geringen Anteil asphaltierter Strecken, ein abwechslungsreiches Landschaftsbild und eine ausreichende Beschilderung und Markierung, die das Wandern ohne Karte ermöglicht. So führen die sechs Touren auf naturbelassenen Wegen durch das UNESCO zertifizierte Biosphärengebiet Schwäbische Alb und heißen „hochgehkeltert“ (bei Neuffen, 7,2 Kilometer), „hochgehfestigt“ (bei Beuren, 9,2 Kilometer), „hochgehgrenzt“ (bei Münsingen-Bichishausen, 6,1 Kilometer), „hochgehbürzelt“ (bei Münsingen, 4 Kilometer), „hochgehhütet „ (Münsinger Beutenlay, 4 Kilometer) und „hochgehsprudelt“ (bei Gomadingen, 8,7 Kilometer). Alle Wege können in beide Richtungen begangen werden. Am Start jeder Tour gibt es eine Tafel mit Hinweisen zum Wegeverlauf, Höhenprofil und Wissenswertes zum Wanderweg. red

www.hochgehberge.de