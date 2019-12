Sindelfingen Mit ihrem einmaligen Angebot rund um Aquaristik, Terraristik und Co. ist die Fisch & Reptil, die bis einschließlich Sonntag in der Messe Sindelfingen stattfindet, schon lange Deutschlands kaltblütigste Verkaufsmesse schlechthin. Topthemen dieses Jahr sind Wirbellose und Artenschutz, neue Akzente werden auch bei der Präsentation von aktuellem Aquarium-Design gesetzt.

Mit ihrer Vielfalt an exotischen Fischen, Schlangen, Echsen, Wirbellosen und Insekten lockt die Fisch & Reptil jedes Jahr Aquarianer und Terrarianer, Tierfans, Scaper sowie Neu- oder Wiedereinsteiger aus ganz Deutschland und den Nachbarländern in fünfstelliger Zahl nach Sindelfingen. Neben einer beeindruckenden Auswahl an Wasser- und Landbewohnern gibt es auf der Fisch & Reptil wie immer auch allerlei Zubehör .

Ein aktueller Trend in der Aquarien- und Terrarienwelt sind die Wirbellosen: „Weichtiere wie Schnecken, Muscheln oder Insekten bevölkern Wasser, Land und Luft und sind in der Aquarien- und Terrarienszene die neuen Lieblingen hinter Glas“, bestätigt Projektleiterin Cristina Steinfeld. Im begleitenden „Festival der Wirbellosen“ stellt die Regenwaldzentrale auf der die Fisch & Reptil in einer Sondershow eine Auswahl der faszinierenden Tiere vor. Flankierend zur Begegnung mit den Tieren können die Messegäste beim Festival auch viel Interessantes über diese erfahren: So beraten diverse Fachleute zu Haltung, Fütterung und Vermehrung der kleinen Lebewesen. Wer in Sachen Aquascaping etwas lernen will, hat in diesem Jahr viele neue Möglichkeiten, um bei den Profis in die Lehre zu gehen. Beim Aquarium-Speeddating zum Beispiel – da geht es schnell zur Sache: „Man kann die Meister der Aquariengestaltung besuchen und ihnen für eine kleine ‚Hobby-Dating-Runde‘ tatkräftig zur Hand gehen“, erklärt Steinfeld. Die Meister der Terrariengestaltung sind auch in diesem Jahr zum Terrascaping-Wettbewerb aufgerufen. Diesmal versuchen die Terrascaper sich an Mini-Gewässern.

Paradiesisch ist die Vielfalt der auf der Messe gezeigten Tiere – eine Vielfalt, die in der Natur akut bedroht ist. Artenschutz ist deshalb auf der Fisch & Reptil ein Topthema – unter anderem informieren Experten aus Wissenschaft und Praxis über bedrohte Arten. Zu sehen ist auch eine Sonderschau des Reptiliums Landau.

Die Fisch & Reptil ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Karte kostet 11/9 Euro. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Begleitung Erwachsener ist der Eintritt frei. Mit kostenlosem Buspendelverkehr von und zur S-Bahnstation Sindelfingen-Goldberg (außer Sonntag). red

www.fisch-reptil.de