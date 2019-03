BeurenAn diesem Sonntag öffnet das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren wieder seine Türen: Ab 9 Uhr können die Häuser, Scheunen, Ställe und Dachböden der 24 Museumsobjekte wieder erkundet werden, ab 11 Uhr startet das Eröffnungsprogramm.

Passend zum Schwerpunktthema der Saison 2019 „Erlebnis.Genuss.Zentrum“ heißt es gleich am ersten Öffnungstag „Feuer und Flamme für das Freilichtmuseum“. In zahlreichen Herden und Öfen der Museumshäuser wird eingeschürt und angefeuert, gekocht und gebacken. Besucher können zwischen 11 und 16 Uhr allerlei Gerichte probieren und bei zahlreichen Aktionen mitmachen. „Es wird den Besuchern zum Beispiel gezeigt, wie traditionell Feuer gemacht wurde – ganz ohne Feuerzeug“, kündigt Museumsleiterin Steffi Cornelius an. Auch was es mit dem schwäbischen Gericht „Schwarzer Brei“ auf sich hat kann ergründet werden und natürlich steht das Backen im Backhaus auf dem Eröffnungsprogramm. Zusätzlich sind einige Führungen angekündigt, Treffpunkt ist jeweils der Platz am Öschelbrunner Haus. Auch der NABU ist wieder vor Ort und zeigt, wie man Nisthilfen zusammen baut. Alle Aktionen sind kostenfrei, es ist lediglich der Museumseintritt zu bezahlen.

Rund 73 000 Besucher zählte das Museum im vergangenen Jahr. Damit das so bleibt, oder sogar noch mehr wird, haben sich Cornelius und Co. für die neue Saison einiges einfallen lassen. So gibt es gleich vier neue Führungen, die man allerdings gesondert buchen muss. So erfährt man bei der neuen Führung „Friar isch et alles besser gwea“ auf schwäbisch einige Geschichten der Häuser und ihrer Bewohner. Aber auch ohne besonderen Programmpunkt lohnt sich ein Besuch im Freilichtmuseum. „Es gibt immer wieder etwas zu entdecken“, verspricht Cornelius. Sei es die Tiere – die bald Zuwachs in Form von zwei Schweinen erhalten – oder einfach nur ein Spaziergang über das idyllisch in den Obstbaumwiesen gelegene Museumsgelände mit anschließendem Besuch im „Tante-Helene-Lädle“.

Geöffnet ist das Freilichtmuseum ab Sonntag bis zum 3. November täglich außer Montags von 9 bis 18 Uhr. An Feiertagen ist auch montags geöffnet. Kassenschluss und letzter Einlass sind um 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro, Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren bezahlen 3,50 Euro. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Eine Familien-Tageskarte für Eltern mit Kindern unter 18 Jahren oder Großeltern mit Enkelkindern unter 18 Jahren kostet 15 Euro.

www.freilichtmuseum-beuren.de