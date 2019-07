WinterbachEine überdimensionale Mohnblumme schlendert auf Stelzen durch die Winterbacher Ortsmitte, ein Fliegenpilz läuft fröhlich über den Marktplatz und schaut an der Family-Meile vorbei – an diesem Wochenende lockt neben einer XXL-Version des traditionellen Brunnenfests auch ein kunterbuntes Straßenkunstfestival in die beschauliche Gemeinde im Rems-Murr-Kreis, der direkt an den Landkreis Esslingen grenzt. „Da werden jede Menge Künstler die Besucher in der Ortsmitte zum Staunen bringen“, freut sich der Winterbacher Bürgermeister Sven Müller auf den fulminanten Schlusspunkt der Festwoche.

Das Straßenkunstfestival beginnt an diesem Samstag um 11 Uhr und endet um 18 , am Sonntag laufen die Aktionen von 11 bis 15 Uhr. „Wir wollten mal ganz neue Wege gehen und richtig Leben in die Ortsmitte bringen“, sagt der Amtsleiter des Winterbacher Hauptamts Matthias Kolb. Und der Aufwand hat sich gelohnt: An insgesamt zehn Spielorten ist mit ganz viel Musik, Zauberei, Jonglage, Kettensägenkunst oder Kreidemal-Aktionen einiges geboten. Obendrein flaniert unter anderem besagte Mohnblume durch den Ort – sie und weitere Fabelwesen gehören zu den bezaubernden Walking-Acts des Fenix Theaters aus Isernhagen bei Hannover. Übrigens: Die teilnehmenden Künstler erhalten von der Gemeinde nur eine kleine Gage und freuen sich über zusätzliche Einnahmen in Form von „ Hutgeld“.

Auch das Brunnenfest fällt in diesem Jahr einige Nummern größer aus. So garantiert die Family-Meile rund um die Michaelskirche jede Menge Spaß für die ganze Familie. Am Samstag und am Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, gibt es für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei einem unter anderem von den Winterbacher Vereinen organisierten, kostenlosen und vielseitigen Programm im sportlichen, kreativen und informativen Bereich jede Menge zu entdecken. Für Stimmung sorgt dann am Samstag um 19.30 Uhr das bekannte Hofbräu-Regiment mit fetziger Partymusik. Etwas ruhiger ab sicherlich nicht weniger musikalisch geht es dann am Sonntag ab 15 Uhr beim Chorfestival „Das Remstal singt“ zu.

Der Eintritt zu allen Aktionen, auch zu den Konzerten, ist frei. Sie sind der krönende Abschluss der Winterbacher Highlight-Woche im Rahmen der Remstal Gartenschau, bei der jede der 16 Gartenschau-Kommunen einmal zum Veranstaltungs-Mittelpunkt der Remstal Gartenschau wird. Die verschiedenen Winterbacher Gartenschau-Projekte sind an diesem Wochenende mit einem kostenlosen Shuttlebus-Verkehr verbunden.red

www.winterbach.de