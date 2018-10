Anzeige

FellbachVon diesem Freitag an geht es beim 71. Fellbacher Herbst rund. Die Kappelbergstadt erwartet bis Montag rund 250 000 Besucher zu einem der größten Wein- und Erntedankfeste in Süddeutschland.

„Wir feiern zusammen und freuen uns, auf ein paar wunderbare Tage“, sagt Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabriele Zull. Mit dem Fest feiern die Fellbacher die Weinlese: Von der Traube bis zum vergorenen Saft dreht sich alles um den Wein. „Hier sind wir nach wie vor ganz analog unterwegs“, schmunzelt die Oberbürgermeisterin und greift damit das diesjährige Motto auf: „Die ganze Welt wird digital, der Fellbacher Herbst bleibt analog – und real!“

Die ganze Stadt verwandelt sich dabei in eine große Festmeile. Wein spielt in Fellbach seit jeher eine herausragende Rolle. Für die über tausendjährige Weinbautradition steht der Hausberg Kappelberg, dessen Wein regelmäßig ausgezeichnet und prämiert wird. Bereits 1948 zog die Landjugend mit Butten und Herbstwagen mit den Stadtoberen durch die Straßen, um die Ernte der Trauben zu feiern – die Geburtsstunde des Fellbacher Herbstes.

Festumzug und Blumenschmuck-Wettbewerb

Das Fest, das heute im Ortskern rund um das Rathaus beheimatet ist, greift die alten Bräuche auf. Der Start des Festumzugs oder die Eröffnung des Festes – die Worte in Gedichtform sind auch in diesem Jahr gleich. „Der Herbst gehört einfach zu Fellbach, er bindet alle Bewohner ein, ist immer offen für Neues und bleibt dabei doch sich selber treu – wie Neues mit Altem verbunden wird, das macht den Zauber der Veranstaltung aus“, fasst Gabriele Zull zusammen. Auch die fünf Partnerstädte spielen beim Festablauf eine Rolle. Im Fokus steht dieses Jahr das 40-jährige Städtepartnerschaftsjubiläum mit der italienischen Stadt Erba.

Vom Freitagnachmittag bis Montagabend verwandelt sich die Innenstadt einen einziger Weinsalon mit Probierständen und Festzelten. Am Freitag ab 19 Uhr werden die Preisträger des Blumenschmuckwettbewerbs „Blütenzauber“ ausgezeichnet. Am Samstag setzt sich um 14 Uhr an der Neuen Kelter der große Festumzug mit rund 60 Gruppen in Richtung Schwabenlandhalle in Bewegung. Um 15 Uhr wird der Fellbacher Herbst dort offiziell von der Oberbürgermeisterin eröffnet. Der Sonntag beginnt um 8 Uhr mit zahlreichen musikalischen Darbietungen auf den Straßen und Plätzen Fellbachs, einem Krämermarkt und von 12.30 bis 17.30 Uhr ist zudem einverkaufsoffener Sonntag in der autofreien Innenstadt angesetzt. Um 20.30 Uhr wird ein großes Feuerwerk gezündet. Den Abschluss bildet der Laternenumzug am Montag ab 18.30 Uhr. (kd)red

www.herbst.fellbach.de