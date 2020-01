Skifahrer an der Bergstation der Brauneck-Gondelbahn: Beeindruckender Blick ins Alpenvorland, über Bad Tölz bis nach München.

Skifahrer an der Bergstation der Brauneck-Gondelbahn: Beeindruckender Blick ins Alpenvorland, über Bad Tölz bis nach München. Foto: Panitz

LenggriesDie Skifahrer mussten in diesem Winter lange warten, bis Talabfahrten möglich waren. Dann kam endlich genügend runter – und jetzt geht’s! Das gilt auch für das oberbayerische Skigebiet Brauneck bei Lenggries, südlich von Bad Tölz. Hier, am sogenannten Isarwinkel, liegt der Schnee derzeit bis 80 Zentimeter hoch. Da können die 34 Pistenkilometer richtig genutzt werden, zumal auch die neue Schrödelsteinbahn die Beförderungskapazität auf 2400 Personen pro Stunde erweitert hat. Der moderne Sechsersessel mit Schutzhauben und Sitzheizung ist im Dezember in Betrieb gegangen, hat einen Schlepplift abgelöst und die Wartezeiten praktisch auf Null gesetzt.

Vom Gipfel bis zur Isar

Wer im Brauneck-Skigebiet mit der Sechsergondelbahn an der Bergstation ankommt, dem bietet sich ein beeindruckender Blick ins Alpenvorland, über Bad Tölz bis nach München (60 Kilometer). Getoppt wird es vom Panoramablick am Gipfelkreuz, das von der Bergstation in zehn Minuten erreichbar ist.

Das Brauneck ist der Hausberg von erfolgreichen Skirennläuferinnen wie Hilde und Michaela „Michi“ Gerg oder Martina Ertl. Sie haben ihren Speed am Weltcuphang trainiert, eine schwarze Piste, die fast bis ganz runter zur Isar nach Lenggries führt. Aber unter den 34 Pistenkilometern sind auch rote und blaue Abfahrten sowie einige Übungshänge, die das Brauneck durchaus zum Familienskigebiet machen.

Drei Kinder-Areale gibt es, in denen der Nachwuchs unter Betreuung der Skischulen die ersten Schwünge zieht. Weiter oben können sich die Eltern beispielsweise an einem Hang mit Buckelpisten probieren. Beliebt ist die vier Kilometer lange und komplett beschneite Familienabfahrt von der Bergstation nach Wegscheid. Zurück geht es mit dem kostenlosen Pendelbus. Für Einkehrschwünge gibt es sage und schreibe 16 (!) Hütten im Skigebiet, urig bayerische natürlich.

Loipe mit Schneegarantie

Auch Skilangläufer finden bei Lenggries gute Bedingungen. Es gibt zahlreiche Loipen. Und wenn mal wegen Schneemangel nichts geht, dann geht rund 30 Kilometer weiter, in Hinterriss immer noch was. Schon die Fahrt dahin über die beeindruckende Sylvenstein-Stauseebrücke, wo vor Jahren der „Problembär“ Bruno gesichtet wurde, ist ein Erlebnis.

Die Skiliftpreise am Brauneck sind im Vergleich zu Top-Skigebieten geradezu human: Eine Tageskarte kostet 41 Euro, zwei Tage 74 Euro, drei Tage 110 Euro. Die Familienkarte kostet 102 Euro und gilt für die Eltern sowie alle eigenen Kinder bis einschließlich 15 Jahren. Ab zwei Tagen gilt der Skipass auch für die benachbarten Skigebiete Spitzingsee-Tegernsee, Sudelfeld und Wallberg.

Internet: www.brauneck-bergbahn.de