StuttgartBei der Langen Nacht der Museen zeigt sich die Stuttgarter Kunst- und Kulturszene an diesem Samstag in all ihren Facetten – und feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Über 80 Museen, Galerien, Off-Spaces, historische Gebäude und Industriedenkmäler öffnen von 19 bis 2 Uhr ihre Türen zur nächtlichen Rundreise und gewähren Einblicke, die man auf diese Art nur in dieser Nacht erhält.

Wie so oft im Leben ist eine gute Vorbereitung hierbei allerdings die halbe Miete: Das Angebot der Museumsnacht ist so vielfältig, dass es sich empfiehlt, schon im Vorfeld ein paar Orte festzulegen, die man unbedingt besuchen muss. Hier ein paar Tipps, um sich die Qual der Wahl vielleicht etwas zu erleichtern: Wo Türen sonst verschlossen bleiben, locken bei der Langen Nacht der Museen seltene Einblicke hinter die Kulissen. So öffnen sich im Bunker unter dem Marktplatz dicke Stahltüren für Rundgänge durch fensterlose Gästezimmer. Studierende der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart laden im Bunker unter dem Diakonissenplatz zu einer „performativen“ Premiere und vom Turm der Hospitalkirche beim Hospitalhof sieht Stuttgart einfach großartig aus. Wenig bekannt: Unter dem Landesmuseum können Besucher historische Mauern besichtigen, die bei Ausgrabungsarbeiten im Alten Schloss zum Vorschein kamen.

Mit der Oldtimerflotte Rollendes Museum sorgt der Württembergische Automobilclub bei Nachtfahrten durch die City für ein unvergessliches Fahrgefühl. Und im Neuen Schloss geht es mit barocken Tanzvorführungen und Harfenklängen auf Zeitreise ins prunkvolle höfische Leben vergangener Tage. Viele machen zum ersten Mal mit, zum Beispiel das StadtPalais mit seiner biografische Sonderausstellung über Manfred Rommel und Graffiti-Kunst in Echtzeit. Im Hotel Silber erinnert eine Videoprojektion an die Opfer des NS-Terrors, außerdem führen Geschichtsexperten durch die ehemalige Gestapo-Zentrale. Die Galerie Kernweine stellt ihre Editions-Künstler in einer installativen und fotografischen Gemeinschaftsausstellung vor und in der Gallery Stauch rückt Fotograf Daniel Stauch die Landeshauptstadt mit faszinierenden Lichtverhältnissen in Szene. Und auf dem Areal der Rilling Sektkellerei öffnet Christa Klebor zum ersten Mal ihr Art-Labor und zeigt fröhliche „Weibsbilder“.

Dazu kommen wie immer die üblichen Verdächtigen: Nicht nur für VfB-Fans interessant ist die Sonderausstellung „Bewegt seit 1893“ zur 125-Jährigen Vereinsgeschichte im Mercedes-Benz Museum. Dort steigt übrigens auch die längste Party der Nacht bis 4 Uhr früh. Im Porsche Museum gibt es exklusive Werkstatt-, Archiv- und Standortführungen, Lesungen, Motorstarts und eine 3D-Fotobox für „bewegende“ Erinnerungsfotos. Die 16 Meter große Marionette „Punch Agathe“ macht es sich im Hafen Stuttgart gemütlich, dazu gibt es Hafenrundfahrten und „mee(h)rschichtige“ Kunst im Übersee-Container. Das Kinderprogramm für junge Kunstentdecker mit Mitmachausstellungen, Museumsrallyes und Kreativwerkstätten beginnt bereits um 16 Uhr .

Eintrittskarten kosten für Erwachsene 19 Euro und für Kinder von 6 bis 14 Jahren vier Euro. Die Karte gilt als Fahrschein für alle Shuttle-Busse der SSB und als Kombi-Ticket für das VVS-Netz. An der Abendkasse sind Ticket-Bänder bei allen beteiligten Häusern erhältlich.

www.lange-nacht.de