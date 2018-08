Anzeige

BeurenDas Oldtimertreffen im Freilichtmuseum Beuren ist eines der größten Treffen dieser Art in Süddeutschland. An diesem Samstag und am Sonntag können Liebhaber von historischen Schleppern, Traktoren, Autos, Sonderfahrzeugen und Motorrädern am Albtrauf wieder zahlreiche automobile Raritäten bestaunen.

Von 1997 bis 2016 fand das Oldtimertreffen jährlich statt. Nach der 20. Auflage im August 2016 wurde das Treffen der Oldtimer auf einen zweijährigen Rhythmus umgestellt. Und auch die Rahmenbedingungen für die Teilnahme haben sich geändert. Die Neuregelungen waren notwendig geworden unter anderem werden der teilweise chaotischen Verkehrssituation und den gestiegenen Sicherheitsanforderungen. Zugelassen sind nun zum Beispiel nur noch Fahrer und Fahrzeuge nach vorheriger Anmeldung. Zudem gibt es eine Teilnehmerobergrenze.

Gespannt sein dürfen die Museumsgäste aber dennoch auf die vielen Raritäten bis einschließlich aus dem Baujahr 1969. Oldtimer-Pkws oder historisch bemerkenswerte Fahrzeuge wie Rennmotorräder, mobile Holzsägen oder Bulldog-Unikate werden vorgestellt. Die Sonderschau 2018 widmet sich dem Hersteller Bautz, dessen Namen eng an die Mechanisierung der Landwirtschaft im Südwesten nach dem Zweiten Weltkrieg verknüpft ist. Ohne die akustische und ästhetische Präsenz der Schlepper des anno 1890 in Saulgau gegründeten Familienunternehmens würde jedem Oldtimertreffen etwas fehlen. Ein Markt mit Oldtimerzubehör rundet das Veteranentreffen ab.

Anziehungspunkte für Kinder sind auch der alte Kolonialwarenladen mit seinen Leckereien sowie die Museumstiere. Abseits der Oldtimer-Fahrstrecken laden Wiesen, Bäume und Tiere, Teiche, Bäche und Brunnen zum Picknick, Entspannen und Spielen ein.

Geöffnet ist das 21. Oldtimertreffen an diesem Samstag und am Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr. Da es in unmittelbarer Nähe des Museums nur ein sehr begrenztes Parkkontingent gibt, ist am Sonntag der Ausweichparkplatz im Tiefenbachtal (ehemaliges Bundeswehrdepot) zwischen Nürtingen und Owen beziehungsweise Beuren (K 1243) eingerichtet. Von dort fährt ein kostenloser Pendelbus zum Museum. Das Oldtimertreffen ist im regulären Eintrittspreis enthalten. Erwachsene bezahlen 7 Euro, Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahre 3,50 Euro, Kinder unter 6 Jahren sind frei. Eine Familien-Tageskarte (für Eltern mit Kindern unter 18 Jahren oder Großeltern mit Enkelkindern unter 18 Jahren) kostet 15 Euro.kd

www.freilichtmuseum-beuren.de