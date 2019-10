WaldenbuchOb Spitzkraut hobeln, Apfelsaft pressen – beim Familientag Erntedank an diesem Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Museum der Alltagskultur auf Schloss Waldenbuch ist Mitmachen angesagt.

Kleine und große Besucher erleben hautnah, wie man frische Naturprodukte verarbeitet und wie sie schmecken. Im Schlosshof können große und kleine Gäste frisches Spitzkraut von den Fildern hobeln. Hier lohnt es sich, ein eigenes Gefäß für das gehobelte Kraut mitzubringen. Das frisch geschnittene Produkt kann dann zuhause als Krautsalat oder Sauerkraut auf den Tisch kommen. An einer weiteren Station kann der Nachwuchs seinen eigenen Apfelsaft pressen und dabei dem Streuobstpädagogen Rainer Sonntag-Grimm Löcher in den Bauch fragen. In diesem Jahr neu dabei ist die „Eselsmühle“. Hier dürfen die unterschiedlichsten Brotsorten getestet werden. Dabei lässt sich der Geschmack verschiedener Getreidesorten entdecken. Ein Highlight für Kinder ist das Ponyreiten um den Schlossbrunnen zwischen 14 und 17 Uhr.

Dazu kommen Kürbisse in allen Größen und Farben, historische Traktoren, ein Streichelzoo mit Bauernhoftieren und der Biergarten im Schlosshof. Im Museum selbst nehmen das Museumskasperle und eine Märchenerzählerin die Kinder mit auf spannende Abenteuer. In der Kreativ-Werkstatt werden herbstliche Taschen gefertigt. Außerdem kann bei den Familienführungen das Museum entdeckt werden. Der Eintritt in das Museum ist frei. Für einzelne Aktionen wie das Ponyreiten wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben. Der Familientag Erntedank beginnt an diesem Sonntag um 11 Uhr und endet um 17 Uhr.

An diesem Samstag lockt die Waldenbucher Altstadt obendrein mit ihrer „Langen Kürbisnacht“. Von 17 bis 22 Uhr erstrahlt die Stadt dank unzähliger Feuerschalen, Kürbisgeistern, Lichtern und illuminierten historischen Gebäuden in einem ganz besonderen Flair. Fachgeschäfte, Gastronomen und Marktbeschicker halten herbstliche Angebote bereit. Ein Flohmarkt lädt zum Bummeln bis in die späten Abendstunden ein. Ob Kürbismaultaschen, Kürbiswaffeln oder Kürbissuppe – das Motto kommt auch kulinarisch nicht zu kurz.

Weitere Highlights sind ein Kürbisgeister-Wettbewerb, der Laternenumzug sowie Leucht- und Feuerartistik in den Gassen der Altstadt. Der Eintritt zur „Langen Kürbisnacht“ ist ebenfalls frei. red

museum-der-alltagskultur.de