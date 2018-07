Anzeige

LenningenBereits zum siebten Mal steigt an diesem Samstag und am Sonntag der Schopflocher Scheunensommer in dem beschaulichen Ortsteil von Lenningen auf der Schwäbischen Alb. Dabei öffnen ortsansässige Künstler und Kunsthandwerker ihre Scheunentore, zeigen ihre Werke, bieten ihre Erzeugnisse zum Verkauf und musizieren für die Gäste.

Der Scheunensommer ist eine kleine, aber feine Veranstaltung: Beim Erkunden des kleinen Ortes mit seinen prächtigen Bauerngärten und verwinkelten Gassen sowie der Scheunen ist Entschleunigung pur angesagt. Insgesamt 15 Künstler stellen in neun Scheunen aus. Viele von ihnen haben sich dem Thema „Wasser“, entsprechend dem Jahresthema des Verkehrsvereins Teck-Neuffen „Faszination Wasser“, angenommen. Die Palette bei den kunsthandwerklichen Erzeugnissen ist groß: Sie reicht über Flechtkunstobjekte und alte Möbel über neues Design und Unikatschmuck bis hin zu Filzobjekten, Goldschmiedearbeiten, Blumen und Gestecke. Wer dazwischen innehalten will, sollte eine Pause in der Musikscheune einlegen. Dort gibt es alle 20 Minuten ein neues Livemusik-Programm von Mittelalter über romantisches Kunstlied, Akkordeon-Tango, Hammond-Orgel, Klaviermusik, Volkstanz, Jazz, Blues, Klezmer, Schlager und Musicalmelodien.

Darüber hinaus hat sich die NABU-Ortsgruppe Kirchheim und das Naturschutzzentrum Schopfloch mit Infoständen angesagt. Auch Fossilienspezialist Günter Schweigert vom Naturkundemuseum Stuttgart ist vor Ort und zeigt einige seiner Funde. Im Rahmenprogramm gibt es Vorführungen von alten Handarbeitstechniken, einen Streichelzoo, ein Antiquariat stellt mit dem Schwerpunkt „Schwäbische Alb“ aus sowie einen Antik-Flohmarkt im Haberhaus.

Auch das gastronomische Angebot kann sich sehen lassen, neben der obligatorischen „Roten“ gibt es Bauernhofeis, selbst gebackene Kuchen und Schmalzgebäck im Haberhaus, Flammkuchen an der Molke, Holzofenbrot und Blechkuchen aus dem Backhaus sowie Köstlichkeiten von der Alb im „Café Johannes“ zugunsten der Innenrenovierung der Johanneskirche, dazu Kaffeespezialitäten und alkoholfreie Cocktails. Für den Nachwuchs gibt es Bastelangebote und eine Schnitzeljagd durch den Flecken und die Scheunen.

Geöffnet sind die Scheunen am Samstag von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Scheunensommer wird von den Scheunenbesitzern veranstaltet. Darüber hinaus erhält die Veranstaltung keine Zuwendungen oder Fördermittel. kd

www.scheunensommer-schopfloch.de