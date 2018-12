Anzeige

Glottertal Im Glottertal reichen sich der sonnenverwöhnte Breisgau und die Berge des Schwarzwaldes die Hände. In den höchstgelegenen Weinbergen Deutschlands gedeihen im Sommer edle Tropfen, doch auch die Wintermonate haben ihren Reiz. So bietet die Region seit 2011 mit dem Glottertäler Engelweg in der Advents- und Weihnachtszeit eine besondere Attraktion.

Bis zum 6. Januar 2019 ist der „Glottertäler Engelweg“ aufgebaut und lädt zu einem stimmungsvollen Spaziergang ein. Der rund drei Kilometer lange Rundweg führt entlang der Rebberge in der Talsohle zwischen dem Schiffsplatz (beim Freibad) und der Ortsmitte an rund 25 Engelstationen und winterlichen Dekorationen vorbei. Am Weg sind auch einige kreative Krippen zu bestaunen. Aufgebaut unter anderem in den typischen Glottertäler Rebhäusle oder auch in einem alten Stolleneingang. Die Engelstationen bestehen jeweils aus drei Engeln die aus Naturmaterialen gefertigt sind und individuell ausgeschmückt werden. Jede Engelgruppe ist mit einem Engelvers versehen, der zum Nachdenken anregen soll. Um die Worte auch in den Abendstunden gut lesen zu können, empfiehlt es sich eine Taschenlampe mitzunehmen.

Ein „Kreativ-Künstler-Platz“ am Waldemar-Koch-Weg auf dem verschiedene große und kleine Künstler ihre Engel präsentieren, ergänzt den Rundweg. Seit einigen Jahren bereichert der Bildhauer und Künstler Simon Stiegeler mit seinen „Flügelwesen“ den Rundgang. Im letzten Winter ist so auch eine beachtliche Engelgruppe aus Glottertäler Rebholz entstanden – zu bestaunen am Kreativ-Künstler-Platz.

Individuelle Routen

Der Engelweg ist gut begehbar und ausgeleuchtet. Der Weg ist immer frei zugänglich und kann ganz individuell begangen und auch abgekürzt werden. Der Witterung angepasstes Schuhwerk wird empfohlen, da auch nicht alle Wegabschnitte asphaltiert sind. Besonders stimmungsvoll ist ein Rundgang in den Abendstunden, wenn man die Engelstationen im Kerzenschein genießen kann. Zudem werden geführte Spaziergänge und Themenrundgänge angeboten. Die Teilnahme an den geführten Wanderungen ist kostenlos. Gute Parkmöglichkeiten direkt an der Engelwegroute sind in der Ortsmitte an der Eichberghalle und am Rathaus, sowie am Panorama-Freibad vorhanden.

Entstanden ist der Engelweg 2011 aus einer Initiative von engagierten Bürgern, die die Tradition bis heute mit viel Herzblut pflegen. Jede Station wird von einem Paten betreut und abends mit Kerzen erleuchtet. Der beschauliche Rundgang hat sich zwischenzeitlich zu einem echten Besuchermagneten entwickelt.

Auch sonst bieten die Wintermonate in Glottertal vielfältigste Unterhaltung: Adventskonzerte und Weihnachtsmarkt, Vorträge und geführte Spaziergänge, Wein- und Schnapsproben, die festlichen „Lichterkonzerte“ der Trachtenkapelle am 25. und 27. Dezember und spannende Theaterabende des Sportvereins am 12. und 19. Januar – oder am 26. Januar ab 17 Uhr auf dem Schlossberg mit dem Weinevent „Roter Bur On Fire“. (kd)red

www.glottertaeler-engelweg.de