Weilheim/TeckDirekt am Albtrauf, idyllisch zwischen Streuobstwiesen gelegen, lädt der im wildromantischen Zipfelbachtal gelegene Weilheimer Teilort Hepsisau zu Wanderungen oder auch nur zu etwas ausgedehnteren Spaziergängen ein. Wer also nicht den ganzen Tag Zeit hat, oder keine große Wanderung machen will, dem sei hier eine kleine Rundtour auf dem Hägeweg empfohlen. Dauer: Maximal 60 Minuten. Verlängerung problemlos möglich.

Start am Zipfelbach

Gestartet wird am Wanderparkplatz, direkt am Zipfelbach, von Weilheim kommend circa 300 Meter vor dem Ortsschild Hepsisau rechts ab. Vom Parkplatz geht es zunächst links, auf den Schwäbische-Alb-Weg (beschildert) für Radler und Wanderer, der zwischen Hepsisau und der Limburg in Richtung Kirchheim verläuft. Nach circa einem Kilometer links abbiegen in den Hägeweg (ebenfalls beschildert). Auf diesem geschotterten, aufwärts führenden Weg erreicht man nach wenigen Minuten einen Waldrand, an dem es rund 300 Meter entlang geht. In zwei leichten Kehren führt der Weg nach oben (circa 30 Meter Höhenunterschied), vorbei an Streuobstwiesen. Eine Bank lädt hier zum Verweilen und zum Sich-satt-Sehen ein.

Die Aussicht ist klasse: Man sieht links einen Teil von Notzingen und von Kirchheim, weiter rechts ist der Aichelberg zu sehen und auch das Deutsche Haus, zwischen Weilheim und Gruibingen, ist zu erkennen, während weiter unten, circa 150 Meter Luftlinie, immer wieder Radler auf dem an der Limburg entlangführenden Radweg vorbei ziehen.

Weiter geht es auf dem Hägeweg - und nach rund 30 Minuten seit dem Start hat man dann einen schönen Blick auf Neidlingen und Weilheim. Der Hägeweg gabelt sich danach: Rechts geht’s in den Weinbergweg, der nach Hepsisau führt - und zu einer Verlängerung dieser Rundwanderung einlädt.

Wer die Kurzversion dieser Wanderung bevorzugt, biegt hier links ab. Jetzt geht es etwas abwärts und circa 200 Meter weiter trifft man wieder auf den bekannten Radweg. Hier dann wieder rechts und nach circa 300 Metern wird der Parkplatz erreicht. Gesamtdauer: Bei gemütlicher Gehweise circa 60 Minuten.

Durch das schmucke Örtchen

Wer die Tour verlängern will, biegt also in den Weinbergweg ab, der auf halber Höhe nach Hepsisau führt, das nach circa 500 Metern erreicht wird. Dort trifft der Weinbergweg auf die Haldenstraße. Zum Parkplatz zurück geht es hier nach links zur Bachstraße und nach rund 200 Metern erneut links in den Kelterwiesenweg, der am Zipfelbach entlang direkt zum Ausgangspunkt zurück führt. So kommen noch einmal rund 1,5 Kilometer Wegstrecke dazu.

Wer sich das schmucke, etwa 800 Einwohner zählende Hepsisau jedoch näher ansehen will - was sich wirklich lohnt - biegt nicht von der Haldenstraße nach links in die Bachstraße ein, sondern geht geradeaus weiter und gelangt so zur Unteren Ortsstraße beziehungsweise in der Folge zur Hauptstraße. Hier geht es dann nach links zurück in Richtung Ausgangspunkt am Zipfelbach.

Strecke, Zeit und Limburg

Rundtour, circa 4,0 Kilometer beziehungsweise 5,5 Kilometer, circa 50 beziehungsweise 70 Minuten. Etwa zwei Drittel auf asphaltierten Landwirtschaftswegen.

Bei der Wanderung ist die Limburg prächtig zu sehen. Der nur mit Gras bewachsene Gipfel des Kegelbergs erhebt sich rund 200 Meter über die Umgebung.

Einkehrmöglichkeit in Hepsisau: Restaurant Lamm (italienische Spezialitäten), Hauptstraße 23 (dienstags geschlossen). Telefon 0 70 23 / 37 99.