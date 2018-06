Anzeige

UhingenDiese nur 20 Kilometer lange Rundtour im Voralbgebiet zwischen Uhingen/Fils und Bad Boll bietet immer wieder schöne Ausblicke – und mehrere Einkehrmöglichkeiten, direkt an der Strecke. Wir starten am großen Parkplatz vor dem Schloss Filseck, erreichbar von der K 1414, kurz nach Göppingen-Faurndau, in Richtung Sparwiesen. Auf dem Radweg geht es zunächst Richtung Uhingen (beschildert), mit Ausblicken auf das mittlere Filstal und auf den Schurwald. Nach circa zehn Minuten, kurz vor Uhingen, kommt ein Querweg. Hier links abbiegen. Einige hundert Meter weiter fahren wir rechts am Charlottensee vorbei und bleiben auf dem Radweg, neben der Kreisstraße (K 1415), in Richtung Sparwiesen. Jetzt schon mit Blick auf den Albtrauf.

In Sparwiesen radeln wir einige hundert Meter auf der Durchfahrtsstraße, bis wir kurz vor dem Ortsende rechts abbiegen in die Hattenhofener Straße. Wenig später geht es etwas steil bergab. Kurz danach teilt sich der Radweg, wir fahren hier rechts, queren den Butzbach und fahren an diesem auf dem Radweg entlang. Nach einem Aussiedlerhof kommt eine Kreuzung. Hier fahren wir links. Es geht jetzt wieder etwas abwärts, nach Hattenhofen rein, das wir nach circa einer halben Stunde Fahrt erreichen. Hier kommen wir an der Hauptstraße am Dorfbrunnen heraus – und biegen rechts ab in Richtung Kreisel. Hier die letzte Ausfahrt nehmen in Richtung Wohngebiet. Nach circa 200 Metern kommt eine große Radwegemarkierung. Hier links, dem Radwegeschild „Bad Boll / Zell u. Aichelberg“ folgend.

Über Hattenhofen nach Pliensbach

In Hattenhofen geht es jetzt am östlichen Ortsrand entlang, geradewegs auf den Albtrauf zu, Richtung Pliensbach, ein kleiner Ortsteil von Zell unterm Aichelberg. Hier lockt der urige Gasthof Sonne (kurz nach einem Spielplatz rechts ab). Ansonsten gerade aus weiter in Richtung Bad Boll-Sehningen. Der Radweg macht eine Linkskurve und führt auf eine Anhöhe, von wo aus man einen Rundumblick hat, vom Albtrauf im Süden über die Dreikaiserberge Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen im Norden und den Schurwald im Nordwesten. Nach Erreichen der Anhöhe geht es rechts weiter in Richtung Albtrauf beziehungsweise Bad Boll.

Bei der nächsten Radwegemarkierung links ab, nach Bad Boll-Sehningen rein. Hier fahren wir – jetzt auf dem Alb-Neckar-Radweg – weiter in Richtung Bezgenriet. Kurz vor diesem Göppinger Stadtteil gibt es im Schützenhaus, direkt an der Strecke, eine weitere Einkehrmöglichkeit (mit Biergarten und schönem Ausblick).

Ansonsten geht es weiter abwärts nach Bezgenriet rein – und kurz vor Erreichen der Hauptstraße (L 1214) dem Radwegeschild links ab folgen, Richtung „Schopflenberg“. Am Ortsrand vorbei, immer links haltend, fahren wir aus dem Ort heraus und unterqueren die Straße nach Hattenhofen (K 1419). An der Kreuzung rechts ab, dem Radwegeschild „Jebenhausen“ folgen. Am Ortsrand von Jebenhausen der Radwegemarkierung nach links folgen. Direkt am Friedhof biegt der offizielle Radweg nach rechts ins Pfuhlbachtal ab. Wir aber fahren geradeaus – und sparen uns dadurch eine Tal- und spätere Bergfahrt. Direkt nach dem Friedhof geht es links ab und die nächste wieder rechts, Richtung Wald, mit herrlichen Ausblicken. Teils am Waldrand entlang führt der Radweg zurück in Richtung Schloss Filseck, das wir nach der Querung der K 1414 bald wieder erreicht haben (ausgeschildert), und das eine weitere Einkehrmöglichkeit bietet.

Strecke, Zeit und Karte

Circa 20 Kilometer, fast ausschließlich auf asphaltierten Wegen bzw. Radwegen, circa 1,5 bis zwei Stunden.

Empfohlen: Karte Göppingen / Schorndorf, Wandern und Rad fahren, 1:35 000, Landesamt für Geoinformation, 5,20 Euro, www.lgl-bw.de