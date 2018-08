Anzeige

Von Alfred Behr





Zu den schönsten und beliebtesten Wanderstrecken in Deutschland zählt die Wutachschlucht im Schwarzwald. Dem Wanderer erschließt sich eine geologisch und landesgeschichtlich einzigartige Wildflusslandschaft, die seit 1939 unter Naturschutz steht. Um es gleich vorweg zu sagen: Wer dort wandert, braucht festes Schuhwerk und eine halbwegs gute Kondition. In der Schlucht gibt es steile Wege, die das ganze Jahr über nass und rutschig sind.Das Flüsschen Wutach, das bei Waldshut in den Hochrhein mündet, beginnt seinen Weg ganz brav beim Feldsee unterhalb des Feldbergs und heißt zunächst Seebach. Der Seebach schlängelt sich durch das Bärental in den Titisee, den er als Gutach (gute Ach) verlässt. Die Gutach vereinigt sich mit der Haslach und dem Rötenbach und wird östlich von Neustadt zu einem reißenden Fluss, der fortan den Namen Wutach (wütende Ach) trägt.

Bis 170 Meter tiefe Schluchten

Das Wüten kann man wörtlich nehmen: Vor etwa 20 000 Jahren rauschte die gefällstarke Ur-Wutach heftig-wütend durch das harte Gestein des Schwarzwaldes (Granit und Gneis) und das weiche Gestein der angrenzenden Baar (Muschelkalk, Keuper und Jura). Dabei riss der Wildfluss etwa zwei Milliarden Kubikmeter Stein mit sich. So entstanden zwischen dem heutigen Lenzkirch-Kappel (Breisgau-Hochschwarzwald) und Bräunlingen-Döggingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) 60 bis 170 Meter tiefe Schluchten mit steil aufragenden Wänden, die sich, ohne Nebenschluchten, über 33 Flusskilometer erstrecken. Die Entwicklung dieses „Canyons“ ist bis heute nicht abgeschlossen. Mit Erosion, Hochwasser und Überschwemmungen gestaltet der ungebärdige und unverbaute Wildfluss Wutach auch weiterhin das Gesicht der Landschaft. Wegen der Bergstürze während des Hochwassers im Frühling konnten in der Wutachschlucht nie Verkehrswege erschlossen werden. Nur zu Fuß kommt man dort voran.

Badhof bei Bad Boll als Keimzelle

Die Wasserkraft wurde in der Wutachschlucht schon sehr früh als Energiequelle genutzt. Die Müller der in der Schlucht mit Wasserkraft betriebenen Mühlen mussten Knochenarbeit leisten, Unwetter und ständige Überschwemmungen machten ihnen das Leben schwer. Einer nach dem anderen gab auf. An die Vielzahl der Mühlen erinnert heute nur noch das Gasthaus „Schattenmühle“ in Löffingen. Wieder in Betrieb ist das Flusskraftwerk Stallegg, das älteste seiner Art in Deutschland, das der Fürst zu Fürstenberg 1895 bauen ließ. Nachdem der Fürst das Kraftwerk 1979 verkauft hatte, lag es jahrzehntelang still. Seit einigen Jahren produziert es wieder Strom, etwa 355 Kilowatt pro Stunde.

Die Schlucht beginnt oberhalb der Gutachbrücke der Höllentalbahn. Höhepunkt der von rechts einmündenden Haslachschlucht ist der Rechenfelsen, eine kurze, etwa 20 Meter tiefe Klamm. Bald darauf kulminiert die von links einmündende Rötenbachschlucht mit einem zweistufigen Wasserfall. Die Stallegger Schlucht endet am Räuberschlössle mit der Burgruine Neu-Blumberg, einer bis 80 Meter aufragenden Quarzporphyr-Formation.

Keimzelle des Tourismus an der Wutach ist der Badhof unterhalb der Schlossruine Boll. Von 1840 an war Bad Boll - nicht zu verwechseln mit Bad Boll und dem Badhof bei Göppingen - dank seiner Schwefelsole ein renommierter Kurort mit mondänem Hotel, auf dem Kurweiher fuhren sogar Gondeln. 1894 wurde der Kurbetrieb vom englischen „Fishing Club“ übernommen, der Angler aus ganz Europa an die üppigen Forellengewässer lockte. Doch nach und nach verlor Bad Boll seine Bedeutung. 1992 wurden alle Gebäude auf dem Areal, das dem Land Baden-Württemberg gehört, abgetragen. An der Erschließung der Wanderwege von 1890 an durch den Schwarzwaldverein hatte sich seinerzeit auch der Fishing Club beteiligt.

1942 war das Herzstück der Wutachschlucht bedroht. Die Schluchseewerk AG hatte die Absicht, die Wutach zwecks Stromererzeugung aufzustauen und mit einer 62 Meter hohen Staumauer zu versehen. Der von dem späteren Schwarzwaldvereins-Präsidenten Fritz Hockenjos geleiteten Bürgerinitiative „Rettet die Wutachschlucht“ gelang es glücklicherweise, dieses Projekt zu verhindern.

Grandiose Landschaft

So konnte die Wutachschlucht bleiben, was sie bis heute ist: eine grandiose Wildflusslandschaft, in der viele Tier- und Pflanzenarten gedeihen, die anderswo in ihrem Bestand bedroht oder gar ausgestorben sind. Auf den schattigen, feuchten Nordhängen wächst der artenreiche Ahorn-Eschen-Schluchtwald, in den Flussauen gibt es auf Kiesinseln Pionierpflanzen wie Wildkresse und Barbarakraut. Auch die Tierwelt dort ist artenreich. Zoologen schätzen ein Vorkommen von 10.000 Arten an Wirbel-, Glieder- und Weichtieren. Mehr als hundert Vogelarten leben hier, darunter Turmfalken, Rote Milane und Eisvögel.

Wandervorschläge

Der Querweg Freiburg-Bodensee - weißrote Raute auf gelbem Grund - erschließt die Schlucht von der Rötenbachmündung bis Achdorf

Der Drei-Schluchten-Rundweg von Bachheim Waldparkplatz führt durch die Wutach, die Gauchach- und die Engeschlucht. Gehzeit etwa 3 Stunden.

Rundweg von Boll-Bad Boll zur Schurhammerhütte und über die Rosshütte zurück zum Wanderparkplatz Boll (acht Kilometer).

Kappel-Gutachbrücke-Schattenmühle (neun Kilometer).

Es gibt zahlreiche Rundwege und einfache Routen mit unterschiedlichen Anforderungen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind die Zugänge zur Wutachschlucht sehr gut zu erreichen.