UlmNoch bis zum 5. Mai präsentieren Plastinator Dr. Gunther von Hagens und Kuratorin Dr. Angelina Whalley ihre aktuelle Ausstellung „Körperwelten – Eine Herzenssache“ erstmals in Ulm. Auf rund 1200 Quadratmetern im östlichen Areal des Blautalcenters werden rund 200 Exponate rund um den menschlichen Körper ausgestellt, darunter 20 Ganzkörperexponate sowie Teilplastinate, transparente Körperscheiben und einzelne Organe.

Thematischer Schwerpunkt der Ausstellung ist das Herz mit seinem weit verzweigten Gefäßsystem. Das dichte Netzwerk von Arterien, Venen und Kapillaren misst über 96 500 Kilometer. Hintereinander geknüpft würde es mehr als zweimal die Erde umspannen. Das Herz ist der unentwegte Motor unseres Lebens. Durch die ständige Belastung ist es aber auch anfällig für Verschleiß und Funktionsstörungen. Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems sind heutzutage die häufigste Todesursache. „Solche Erkrankungen sind jedoch vermeidbar“, so die Ärztin und Kuratorin Angelina Whalley. „Auf unser Herz, dieses lebenswichtige Organ, achten wir oft erst, wenn es krankt ist oder unter großer Belastung leidet. Ich wünsche mir, dass die Ausstellung den Besucher anregt, herzbewusster und herzgesünder zu leben.“ Plastinator Gunther von Hagens will das Bewusstsein der Besucher erhöhen, ihren Körper und ihre Gesundheit besser zu pflegen: „Im Plastinat erkennen wir uns selbst, unsere Verletzlichkeit und das Wunder, das wir sind. Diese körperliche Selbsterkenntnis entfacht ein neues, auf Gesundheit bedachtes Lebensgefühl, das unsere Herzen bewegt.”

Mehr als 47 Millionen Menschen weltweit haben die Exponate der Körperwelten gesehen, viele davon hat der Blick in das komplexe Innenleben nachhaltig verändert. Grundlage der Ausstellungen ist das Körperspende-Programm des Instituts für Plastination. Alle Plastinate stammen von Menschen, die zu Lebzeiten erklärt haben, dass ihr Körper nach dem Ableben zur medizinischen Aufklärung in den Körperwelten-Ausstellungen gezeigt werden darf. In dem lizenzierten Körperspende-Programm zur Plastination sind bis heute über 17 000 Spender registriert.

Geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 1 Stunde vor Schließung). Gruppentickets ab 9 Euro, Einzelkarte ab 13 Euro. (kd)red

www.koerperwelten.de/ulm