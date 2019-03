SindelfingenDas eigene Zuhause und die individuelle Einrichtung sind immer mehr zu einem Zeugnis der Persönlichkeit geworden. Eine wichtige Rolle kommt dabei der dekorativen Gestaltung von Raum und Wänden zu. Wer sich dabei für Kunst-Originale entscheidet, hat ein beeindruckendes Unikat im Raum, das dem Domizil eine ganz persönliche ästhetische Ausstrahlung verleiht. Auf der ARTe 2019, der führenden Messe für zeitgenössische Kunst im Stuttgarter Raum, findet man noch bis einschließlich Sonntag viel junge Kunst – für den großen und den für kleinen Geldbeutel.

„Der Mensch verbringt einen großen Teil seiner Zeit in seinen vier Wänden. Vielen ist es wichtig, in ihrem Domizil ein ganz besonderes, individuelles Ambiente zu haben“, erklärt Andreas Kerstan, der die ARTe im Jahr 2016 als erste eigenständige Messe für zeitgenössische Kunst in der Metropolregion Stuttgart zusammen mit den Sindelfinger Messemachern etabliert hat. Immer mehr Menschen, so der Kunstmanager, lassen sich dabei von dem Gedanken faszinieren, ihr Zuhause nicht mit Deko-Objekten von der Stange, sondern mit Original-Kunstwerken zu schmücken und in Leinwand, Öl und Co. zu investieren: „Ein Unikat von einem Künstler ist etwas Einzigartiges. Wer sich in ein Kunstwerk verliebt und diesem in seinem Zuhause einen Platz gibt, schafft damit eine ganz persönliche Atmosphäre, die er als ästhetisches Zusammenspiel stets aufs Neue genießen kann und die ein Spiegel seiner Persönlichkeit ist. Umgekehrt ist mit dem Werk auch ein Stück von der Seele des Künstlers in den Raum eingezogen – das ergibt eine spannende ästhetische und emotionale Interaktion.“

Eine ideale Gelegenheit, sich auf dem aktuellen jungen Kunstmarkt l umzusehen, so Kerstan, ist der Besuch der ARTe: „Über 200 ausgewählte Künstler offerieren in zwanglosem Ambiente ihre Arbeiten – zum Teil eigenständig, zum Teil zu mehreren von einer Galerie präsentiert.“ Das Spektrum der angebotenen Objekte spannt sich dabei auf rund 8000 Quadratmetern von der Malerei über Grafik und Zeichnung, Skulptur und Collage bis hin zu Fotokunst und Installation. Die Künstler kommen überwiegend aus der Region, doch auch aus dem restlichen Bundesgebiet und dem Ausland reisen Kunstschaffende an. Ihre Biografien sind so mannigfaltig wie ihre Werke: „Wir haben einen aufregenden Mix an Persönlichkeiten unter unseren Ausstellern“, berichtet Kerstan: „Vom etablierten Kunstmaler bis hin zu den rotzfrechen Novizen der Szene.“ Auf der preislichen Skala bewegt sich das Kunstangebot der ARTe im Bereich des Erschwinglichen: Schon für einen geringen dreistelligen Betrag, bestätigt Kerstan, ist ein Kunstwerk auf der Messe zu haben- durchaus könne man aber auch fünfstellig investieren.

Unabhängig davon, ob man gezielt nach einem Objekt für die eigenen vier Wände sucht, Kunst einfach nur sehen will oder als versierter Sammler unterwegs ist: Auf der ARTe gibt es jede Menge Kunst zu bewundern, dargeboten in luftig-leichter Messearchitektur als Kunsterlebnis in sich. Die junge Kunstmesse gilt mittlerweile als die tonangebende Messe für zeitgenössische Kunst im Stuttgarter Raum, und auch auf der großen Deutschlandkarte mischt das Format bei den führenden Formaten der Branche gehörig mit.

Die ARTe 2019 findet noch bis Sonntag in der Messe Sindelfingen statt. An diesem Freitag und am Samstag ist die Messe von 11 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Für Kinder unter 16 Jahren in Begleitung Erwachsener ist der Eintritt frei.(kd)red

www.arte-messe.de