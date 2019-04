StuttgartBereits zum vierten Mal steht an diesem Wochenende die gepflegte Bierkultur im Fokus: In den Wagenhallen steigt das vierte Stuttgarter Craft-Beer-Festival und wird zur Pilgerstätte für Pale-Ale-Enthusiasten, Weizentrinker und ganz normale Hopfengetränk-Fans.

Nach den vergangenen Jahren im Wizemann wollen die Organisatoren vom „Kraftpaule“-Team ein neues Kapitel in der Geschichte des größten Events für handwerklich gebraute Biere in der Metropolregion Stuttgart aufschlagen. Mit dabei sind Dutzende kleine, mittelgroße und sehr kleine Brauereien, für die Bier mehr ist als ein gesichtsloses Gebräu aus einem riesigen Unternehmen. „Das Craft-Beer-Festival war aber immer schon mehr als ein Grund, sich tagsüber volllaufen zu lassen“, so die Veranstalter, „Uns geht es um einen Austausch zwischen Brauern, Konsumenten, Hobby-Brauern und Sommeliers. Und um den aktuellen Stand der Szene, neue Trends sowie um einen Einblick in die Faszination des Bierbrauens.“

Dazu gehören auch Seminare, Tastings, Workshops und Live-Bands. Rund 40 innovative Brauereien aus dem In- und Ausland haben sich angekündigt – viele davon direkt aus der Region. Besucher können nach Herzenslust schnuppern und probieren. Besondere Aufmerksamkeit wird dem großen Trend rund um die Sauerbiere zuteil, obendrein wird ein Bier-Wein-Hybrid, der in Stuttgarter entstanden ist, präsentiert. Ebenfalls brandneu ist ein Festivalshop, in dem die Biere der ausstellenden Brauereien direkt erworben werden können, zudem steigt am Samstag (ab 22 Uhr) bei freiem Eintritt eine Aftershow-Party, auf der sich Brauer und Bierliebhaber ungezwungen austauschen können. Der sonntägliche Abschluss ist dann ebenfalls eine Premiere: Im „Craft-Beer-Garten“ warten ab 11 Uhr ein deftiges Weißwurstfrühstück, frisches Craft-Beer vom Fass, der Festivalshop-Super-Sale und ein kleines Kinderprogramm (Eintritt frei). Die Ausschankzeiten sind am Freitag von 16 bis 23.30 Uhr und am Samstag von 11 Uhr bis 22.30 Uhr. Der Eintritt kostet am Freitag und am Samstag jeweils 15 Euro. Auch das legendäre Bierkrugstemmen findet wieder statt (am Freitag um 20.30 Uhr, am Samstag um 18.30 Uhr). Im Rahmen des Craft-Beer-Festivals Stuttgart finden organisierte Verkostungsveranstaltungen statt – für diese Tastings musste man sich allerdings bereits im Vorfeld des Events anmelden.

Hinter dem Craft-Beer-Festival Stuttgart steht das Team des „Kraftpaule“. Der „Kraftpaule“ ist ein Craft-Beer-Haus im Stuttgarter Osten mit Laden, Bar, Tastingroom und kleiner Hausbrauerei. (kd)red

www.craftbeerfestival-stuttgart.de