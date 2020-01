Trotz Absage des Internationalen Schlittenhunderennen sind an diesem Wochenende Huskys in Todtmoos im Schwarzwald zu sehen.

TodtmoosDas Internationale Schlittenhunderennen in Todtmoos fällt an diesem Wochenende aufgrund ausbleibender Schneefälle aus – der Klimawandel lässt grüßen. Dennoch weht dank des „Waldhaus Husky-Camp“ wenigstens ein Hauch von Alaska an diesem Wochenende durch die beschauliche Kommune im Schwarzwald.

Noch im vergangenen Jahr waren auf dem 24 Kilometer langen Trail 145 Musher und 1000 Hunde am Start. Todtmoos gilt als Pionier der rasanten Sportart. Vor über 40 Jahren, im Jahr 1975, wurde dort bereits das erste Schlittenhunderennen durchgeführt. Auch Weltmeisterschaften wurden schon in Todtmoos ausgetragen.

Trotz der Absage der Wettkämpfe werden einige Musher – so lautet der Fachausdruck für einen Menschen, der ein Hundeschlittengespann lenkt – mit ihren sibirischen Huskys und Alaskan Malamutes im „Waldhaus Husky-Camp“ in Todtmoos-Schwarzenbach zu sehen sein. Wie geplant stattfinden wird auch an allen drei Tagen das Erlebnisprogramm im Alten Kurpark mit dem Wintermarkt und dem Angebot „Siberian Huskys hautnah erleben“. Am Freitagabend startet eine Fackelwanderung bei der Tourist-Information. Diese führt zum „Waldhaus Husky-Camp“, wo die Teilnehmer mit den Schlittenhundeführern ins Gespräch kommen und Huskys aus der Nähe erleben können. Am Samstag und Sonntag finden geführte Wanderungen ins höher gelegene Camp und zurück nach Todtmoos statt. Los geht es um 10.30 Uhr und um 12.30 Uhr beginnt die geführte Tour für Familien. Am Samstagabend lädt das Tanzlokal Schwarzwaldspitze zur „Black Forest Alaska Party“ mit der Band El Paso ein. red

www.hochschwarzwald.de/schlittenhunderennen