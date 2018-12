Anzeige

Kerstin DannathBernstein erzählt Geschichten. Sei es der verzweifelte Überlebenskampf einer Schar Ameisen, die beim Versuch, ihre Brut in Sicherheit zu bringen, im heranrollenden Baumharz eingeschlossen wurde oder der Mythos um das verschollene Bernsteinzimmer. Die Große Landesausstellung Baden-Württemberg 2018 „Leben im Bernsteinwald“ des Stuttgarter Museums am Löwentor greift viele dieser Geschichten auf und nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise zurück in der Erdgeschichte und hinein in verschiedene Bernsteinwälder.

Grundlage für die Ausstellung sind die Schätze der wertvollen Bernsteinsammlung des Naturkundemuseums. Viele der darin enthaltenen Objekte sind weltweit einzigartig und werden im Rahmen der Ausstellung zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Die Große Landesausstellung lädt ein zum Streifzug durch drei unterschiedliche Bernsteinwälder: Burma vor 99, das Baltikum vor etwa 40 und die Dominikanische Republik vor 16 Millionen Jahren. Die ausgestellten Inklusen – so nennt man die Einschlüsse von Tieren und Pflanzen in Bernstein – erzählen Geschichten vom Überleben, von vergeblichen Rettungsaktionen und zeigen in einer verblüffenden Detailgenauigkeit, wie das Leben vor Millionen von Jahren aussah. Es bietet sich dank der einzigartigen Exponate wie einem der weltweit größten Bernsteinfunde, dem Stück mit den meisten Inklusen oder der ältesten Vogelfeder ein einzigartiger Blick in die Vergangenheit unserer Erde.

Gleichzeitig wird gezeigt, wie moderne Forschung – auch die am Naturkundemuseum Stuttgart – die Geheimnisse des Bernsteins enträtselt, die Lebensweisen seiner „Bewohner“ und sogar ganze Ökosysteme rekonstruiert. Im Fokus stehen dabei vor allem die Insekten, mit ihrer Vielfalt und ökologischen Bedeutung eine der erfolgreichsten Organismengruppen überhaupt. Und auch Fragen aus der Popkultur, die sich Fans des Filmklassikers „Jurassic Park“ bestimmt schon gestellt haben, kommen nicht zu kurz: Können im Bernstein tatsächlich DNA-Spuren überdauern, aus denen man urzeitliche Giganten klonen kann? Einigen Rätseln können Besucher in der Ausstellung selbst auf die Spur kommen. So laden interaktiv-spielerische Elemente zur Inklusenbestimmung oder der Unterscheidung zwischen echtem und gefälschtem Bernstein zum Entdecken und Mitforschen ein.

Neben den naturwissenschaftlichen beleuchtet die Ausstellung auch die kulturhistorischen Aspekte des fossilen Baumharzes: Bernstein, das „Gold der Ostsee“, fasziniert die Menschen seit Jahrtausenden als ästhetisches (Schmuck-) Objekt. Traditionelle Handelswege, die Bernsteinstraßen, durchzogen den ganzen europäischen Kontinent. Fürsten zeigten sich ihre gegenseitige Wertschätzung mit Bernstein. Bestes Beispiel hierfür ist das sagenumwobene Bernsteinzimmer, das der preußische König Friedrich I. Anfang des 18. Jahrhunderts dem russischen Zar zum Geschenk machte.

Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 28. Juli 2019. Geöffnet werktags von 9 bis 17 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Montags ist zu. Eine Karte kostet 9/6 Euro, eine Familienkarte 18 Euro. Kinder ab 7 Jahren bezahlen 4 Euro . Kinder bis 6 Jahre sind frei.(kd)red

www.naturkundemuseum-bw.de