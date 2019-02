Der traditionelle Pferdemarkt findet zum 328. Mal in Leonberg statt. Am Dienstag werden rund 100 Pferde den Richtern vorgeführt.

LeonbergSeit über 300 Jahren feiern die Leonberger ihren Pferdemarkt – los geht es an diesem Freitag um 9.30 Uhr mit einem Seminar für Therapeutisches Reiten, Höhepunkt ist der Festumzug am Dienstag. Das mehrtägige Programm beinhaltet neben dem traditionellen Handel, dem pferdewissenschaftlichen Programm und den sportlichen Veranstaltungen, auch reine Schauveranstaltungen und Freizeitevents wie den Vergnügungspark und den Krämermarkt.

Der Pferdemarkt hat sich im Laufe der Jahre zum Traditionsfest der Stadt Leonberg entwickelt. Erstmals fand der Pferdemarkt im Jahr 1684 statt. Damals beschränkte sich der Markt vor allem auf den Verkauf von Pferden und anderem Vieh. 2019 steigt bereits die 328. Auflage und das Programm hat es wieder in sich. Haupttag ist wie immer der Pferdemarktsdienstag mit Pferdehandel auf dem Marktplatz, Pferdeprämierung, Gespannwettbewerb, dem Festzug am Nachmittag und dem großen Krämermarkt. Der Vergnügungspark mit Fahrgeschäften öffnet an allen Veranstaltungstagen. Unzählige Fachveranstaltungen rund um das Pferd sowie das Rahmenprogramm mit Pferdemarkt-Disco am Freitagabend oder der Pferdemarkt-Party am Samstagabend runden das bunte Programm ab.

Närrisch wird es am Sonntag beim großen Guggenmusiktreffen mit Rathaussturm auf dem Marktplatz (ab 11.11 Uhr) und auch die Einzelhändler beteiligen sich mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Leonberger Hunde sind dieses Jahr am Sonntag ausgestellt und werden ab 11.15 Uhr im Reiterstation vorgeführt. Zeitgleich steigt dort die Kleinpferdeprämierung mit Showprogramm sowie der Gespannwettbewerb für Kleinpferde. Als besonderes Highlight am Sonntag steigt ab 16 Uhr eine Show mit Stonefield Shire-Horses, diese Rasse gilt als eine der größten der Welt. Der traditionelle Pferdehandel auf dem Marktplatz am Dienstag bleibt aber der Höhepunkt des Festgeschehens. Über 100 Pferde werden in der Altstadt ab 9 Uhr den Richtern vorgeführt. Parallel dazu findet im Reiterzentrum an der Fichtestraße die Prämierung der Großpferde und der Gespannwettbewerb statt. Der Umzug startet am Dienstag um 14 Uhr mit Festwagen, Gespannen und Pferden durch die Innenstadt.

Auch in diesem Jahr wird am Dienstag ein Buspendelverkehr ab dem Parkplatz Leobad eingerichtet. Der Parkplatz ist aus den Fahrtrichtungen Stuttgart, Renningen und Rutesheim durch Hinweisschilder gekennzeichnet. Ab 9 Uhr fahren zwei Busse im Zehn-Minuten-Takt.

