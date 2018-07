Anzeige

Bad ÜberkingenDie Sonne genießen, das kann man an schönen Tagen ausgezeichnet bei einer Rundwanderung um den Michelsberg auf der Schwäbischen Alb, zwischen Geislingen an der Steige und Bad Überkingen. Diese hier beschriebene, circa zwölf Kilometer lange Tour führt weitgehend an Waldrändern entlang und bietet darüber hinaus auch drei klasse Aussichtspunkte.

Vom Ausgangspunkt, dem Badhotel in Bad Überkingen, erwandern wir zunächst den Michelsberg. Wir gehen durch den Kurpark und folgen der Parkstraße bis zur Bundesstraße, die wir überqueren. Dann wandern wir auf einem zunächst geteerten Feldweg stets bergauf (Markierung W6), bis nach etwa 200 Metern im Wald rechts ein Serpentinenpfad abgeht, der uns in einer halben Stunde auf die Hochfläche des Michelsbergs bringt. Dem Randweg folgen wir nach links und erreichen nach fünf Minuten den Jungfraufelsen, einen großartigen Aussichtsplatz.

Weiter führt der Weg am Rande des Michelsberg entlang. Hier, vom Hausener Felsen (auch Hausener Eck genannt), hat man einen schönen Blick auf Hausen und in das Obere Filstal – bis Wiesensteig am Talende – und auf die Hochfläche der Alb. Von hier aus folgen wir dem Randweg nur noch etwa 100 Meter und steuern dann auf der Hochfläche den mit 750 Metern höchsten Punkt der Wanderung an.

Abstecher zum Ramsfelsen

Wir umgehen das Gehölz dort und genießen die umfassende Aussicht in alle Richtungen. Bei klarem Wetter reicht der Blick bis zu den Alpen. Danach wenden wir uns dem kleinen Ort Oberböhringen zu. Dort können wir einkehren oder auf dem Rundweg um den Golfplatz herum weitergehen, dem Markierungssymbol rote Raute folgend (im Restaurant des Golfclubs sind ebenfalls „Wanderer willkommen“).

Etwa einen Kilometer nach dem Restaurant des Golfclubs kommt eine scharfe Rechtskurve. Hier, an einer Sitzbank linker Hand, verlassen wir den Wanderweg nach links, am Waldrand entlang, für einen kleinen Abstecher zum Ramsfelsen (685 Meter Höhe). Von hier aus lassen wir den Blick über das mittlere Filstal hinweg bis zum Hohenstaufen schweifen. Im Vordergrund sieht man rechts auf Kuchen und Gingen herab. Zum Zeitpunkt dieser Rundwanderung gab es hier zwar zwei Sitzbänke, aber keine Hinweisschilder auf diesen Aussichtspunkt Ramsfelsen, deswegen sind hier eher selten Wanderer anzutreffen.

Wir kehren wieder zum Rundweg zurück und gehen weiter bis kurz vor die Kreisstraße von Geislingen nach Oberböhringen. Hier halten wir uns an den Waldrand und steigen den Wanderweg über den Dreimännersitz zum Friedhof Heiligenäcker hinab, wo wir wieder die Autostraße nach Geislingen erreichen.

Direkt zum Schillertempel

Leider müssen wir auf der Straße ungefähr 500 Meter in Richtung Oberböhringen hinaufgehen, bevor wir sie nach links auf einem breiten Waldweg verlassen können. Wir folgen diesem etwa einen Kilometer weit, bis wir auf einen Weg stoßen, der uns direkt zum Schillertempel hinabführt. Von diesem wiederum geleitet uns ein Feldweg über Baumwiesen zum Badhotel nach Bad Überkingen zurück. Nach Überqueren der Bundesstraße gelangen wir über die Nuberstraße zu unserem Ausgangspunkt. bue/jp

Strecke, Karte und Quelle

12 Kilometer. Höhenunterschied: 300 Meter. 3,5 bis 4 Stunden.

Einkehrmöglichkeiten: In Oberböhringen im Golfclubhaus (montags ab 13, sonst ab 11.30 Uhr), und im „Hirsch“ (Mo. und Di. geschlossen).

Empfohlen: Empfohlen: Wanderkarte Geislingen Blaubeuren, 1:35 000, mit Radwegen, 5,20 Euro. www.lv-bw.de

Quelle: www.bad-ueberkingen.de (Tourismus & Freizeit).