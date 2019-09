ReutlingenAlle zwei Jahre setzt sich die Reutlinger Kulturszene in ihr bestes Licht – an diesem Samstag steigt die 7. Kulturnacht verstärkt durch Illuminationen und Projektionen. An rund 50 Orten der Innenstadt gibt es ab 18 Uhr etwas zu sehen, zu hören oder zu genießen – alles fußläufig erreichbar.

Herzstück ist das ehemalige Paketpostgebäude am Hauptbahnhof – und das sowohl beim Warm-up an diesem Freitag als auch bei der eigentlichen Kulturnacht am Samstag. Mehr als 30 Künstler aus der Region zeigen dort im Zwischen- und Obergeschoss ihr Können, während – am Samstag – Bands auf zwei Bühnen im Wechsel das Erdgeschoss bespielen. Am Freitag ab 19 Uhr hat sich an selber Stelle die Band Tristan Vox angekündigt.

Am Samstag gibt es an rund 50 Orten Aktionen. Musik, Theater, Kunst, Literatur, Tanz, Comedy – die kulturellen Beiträge sind vielfältig und hochkarätig: Museen, die Stadtbibliothek, diverse öffentliche Einrichtungen und auch private Veranstalter haben einiges auf die Beine gestellt. So startet am Marktplatz um 18.15 Uhr unter dem Motto „Step by Step“ der Dancewalk zur Stadthalle, die dann bis 1.30 Uhr zur Tanzhalle wird, mit Tanz zum Anschauen und zum Mitmachen. Fast alle Locations sind vom Marktplatz aus gut zu Fuß zu erreichen. Lediglich das Studio der Württembergischen Philharmonie und die Christuskirche, wo unter anderem historische Tänze dargeboten werden, sind etwas abgelegener. Die historische Parkanlage Pomologie soll zum magischen Lichtgarten werden – von den Katakomben des Lucaskellers zum Tonne-Theatergebäude bis zum Rosengarten. Bewährte Events wie die Kriminacht im Amtsgericht, die Improvisationstheater-Aufführungen in der Kreissparkasse, den Stummfilm mit Orgelmusik in der Marienkirche oder die Synchronschwimmdarbietung im Achalmbad sind gesetzt.

Junge Bands und Musiker treten beim Reutlinger General-Anzeiger im Oertel+Spörer-Saal auf. Singer-Songwriter präsentieren sich unter anderem in der Citykirche, die Band The Melikas ist mit Popsongs in der Volksbank am Marktplatz zu erleben. Der Reutlinger Musikproduzent Jan Henning hat einige Freunde eingeladen und präsentiert im Kulturzentrum franz.K. handverlesene Musik aus Reutlingen und Umgebung. Kulinarisches Zentrum ist der Marktplatz, wo es unter anderem Speisen zubereitet vom Arabischen Kulturclub gibt.

Das Programm liegt gedruckt an allen Veranstaltungsorten aus und ist im Internet zu finden. Tickets kosten an der Abendkasse 15 Euro.red

www.reutlinger-kulturnacht.de