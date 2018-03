Anzeige

Von Jakob Panitz





Vor hundert Jahren einen Ausflug nach Lothringen zu machen, war keine gute Idee: Dort begann im August 1914 eine der ersten und größten Schlachten des Ersten Weltkriegs. Die Kämpfe der Truppen des deutschen Kaisers Wilhelm II. gegen die französischen Streitkräfte tobten wochenlang am Grand Couronné, eine halbmondförmige Kette aus sieben Hügeln nahe der Stadt Nancy.

Bomben im Ersten Weltkrieg

Die Franzosen gingen schließlich als Sieger hervor, doch die Verluste waren auf beiden Seiten sehr hoch - und die Innenstadt von Nancy war durch Bomben stark beschädigt.

In Nancy, damals die einzige Großstadt in Ostfrankreich und ein Zentrum der europäischen Jugendstilarchitektur, war nach Ende des Ersten Weltkriegs Wiederaufbau angesagt - im Artdeko-Stil. Die Mischung dieser Architektur mit den von der Zerstörung verschont gebliebenen Jugendstil-Gebäuden ist wohl einzigartig - und nicht nur für Architektur-Interessierte eine Reise wert. Nancy hat heute mit 105 000 wieder fast so viele Einwohner wie vor hundert Jahren. Der architektonische Reichtum zeigt sich in Nancy an allen Ecken und Enden. Sehenswert sind die Banken und Geschäfte zwischen dem Bahnhof und dem Point Central, der Zentralbahnhof und die Villen entlang der Bahnsteige.

50 Kilometer weiter nördlich gelegen ist eine weitere touristische Perle zu finden, die vor allem deutsche Urlauber interessieren dürfte: Metz. Lothringens heutige Hauptstadt war von 1871 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs an das Deutsche Kaiserreich angegliedert - und mit einem doppelten Festungsgürtel versehen worden. Dieser machte aus der Grenzstadt die größte Festung der Welt, was Ende 1944 auch die gegen die deutsche Wehrmacht vorrückende US-Armee zum vorläufigen Umgehen der Stadt nötigte.

Einst Modell deutschen Städtebaus

Aber nicht nur im Zweiten sondern auch im Ersten Weltkrieg umgingen feindliche Truppen die gefürchtete Zitadelle, die den Deutschen jahrzehntelang als Stützpunkt diente. Metz war in den beiden Weltkriegen quasi ein riesiges Lazarett, in dem sich allerdings das Zusammenleben zwischen deutschen Einwanderern und französischen Metzern immer als recht schwierig erwies.

Das heute 120 000 Einwohner zählende Metz gilt als ein Modell des deutschen Städtebaus gegen Ende des 19. Jahrhunderts. In der Kaiserzeit hat sich das Bild der Stadt stark verändert, das neue Viertel („Nouvelle Ville“) entstand mit einer prunkvollen Architektur. In der Stadt wechseln sich romanische und gotische Architektur, Renaissance, Barock, Artdeko und Jugendstil ab. Die Bewerbung von Metz um die Aufnahme in die Liste des Weltkulturerbes der Unesco hat nicht zuletzt auch mit dem sehenswerten Kaiserviertel am Bahnhof zu tun. Das „Deutsche Tor“ aus dem 13. bis 16. Jahrhundert ist eines der meistbesuchten Ziele in Metz. Es ist der einzige Überrest der 18 Stadttore, die die mittelalterliche Festungsmauer einst zählte. Nach der Restaurierung ist das Bauwerk seit kurzem wieder für Besucher geöffnet.

Metz liegt an der noch jungen Mosel, die in den südlichen Vogesen entspringt. In der Stadt beginnt auch der Mosel-Radweg. Mit ihrem 81 Kilometer langen Radwegenetz, insbesondere entlang der Mosel und der Seille, ist sie ein beliebtes Ziel auch von Radfahr-Urlaubern. Die Radwanderstrecke „Téméraire“, die entlang der Mosel durch das Gemeindegebiet von Metz verläuft, ist dabei die am meisten genutzte Strecke.

sehenswert in und um nancy und metz

Die Niederlage Frankreichs im deutsch-französischen Krieg 1870/71 führte zur Teilung von Lothringen und machte aus Metz und Nancy zwei „Grenzstädte“. Die jeweiligen Fremdenverkehrsbüros zeigen in speziellen Führungen die dadurch entstandenen zwei Facetten von Lothringen und erklären die Auswirkung der Ereignisse noch vor dem Ersten Weltkrieg auf die Kunst und die Architektur.

Das Musèe Lorrain in Nancy zeigt noch bis 21. September 2014 die Ausstellung „Sommer 1914: Nancy und Lothringen im Krieg“.

In Nancy wird dem Heiligen Nikolaus ein ganzes Wochenende gewidmet - mit Umzug und einem Großfeuerwerk auf dem Place Stanislas.

Mitten in Metz laden zahlreiche Restaurants und Cafès auf den sehenswerten renovierten Plätzen wie Place de Chambre, Place d‘Armes, Place St. Louis zu einer Einkehr ein.

Besuchenswert sind auch die amerikanischen und deutschen Soldatenfriedhöfe bei Thiaucort, die Schützengräben zwischen Saint-Baussant und Flirey sowie die Überreste des zerstörten Dorfes Reméneauville.

Internet: www.tourismemetz.com und www.nancy-tourisme.fr (jeweils mit deutscher Übersetzung).