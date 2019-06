TübingenEin Dorf taucht in „Sinnliche Welten“: Zum 12. Mal öffnen sich an diesem Samstag und am Sonntag im historischen Dorfkern von Tübingen-Unterjesingen alte Scheunen, Werkstätten, Ställe, die Getreidemühle und das Rathaus für zeitgenössische Kunst. 13 renommierte Künstler aus Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz setzen sich vielschichtig mit dem Thema „Sinnliche Welten“ auseinander.

Fast zwei Jahre sind seit dem letzten Kunstdorf mit dem Thema „In Bewegung“ vergangen. Diese Zeit hat das sechsköpfige Organisationsteam genutzt um wieder ein neues Kunstdorf auf die Beine zu stellen. In zahlreichen Gesprächen und Diskussionen ist dabei der Titel „Sinnliche Welten“ für die Ausstellung 2019 entstanden. In der Folge haben die Kunstdorf-Macher intensiv nach Künstlern gesucht, die sich zeitgenössisch mit dem Thema auseinandersetzen. Die 13 Kunstschaffenden die das Kunstdorf nun gestalten, haben eigens für dieses Thema eine Auswahl ihrer Werke zusammengestellt oder eine Performance geschaffen, die so nur in Unterjesingen zu sehen ist. „Die Künstler begeben sich mit ihren Skulpturen, plastischen Arbeiten, Installationen, Malereien, Zeichnungen und digitalen Bildcollagen auf die Suche nach der eigenen Identität, erleben Grenzerfahrungen oder versetzen sich in Sphären außerhalb einer greifbaren Welt“, erläuteret das Kunstdorfteam.

Als Kulisse dient das traditionsreiche Weindorf Unterjesingen mit seinen altehrwürdigen Fachwerkhäusern, Scheunen, Werkstätten, dem Rathaus, dem Farrenstall und der 600 Jahre alten Mühle. Die Ausstellungsräume werden von den Bewohnern der Unteren Straße zur Verfügung gestellt. Fernab steriler Museumshallen entstehen so neue sinnliche Welten, wenn moderne Kunst auf alte Gebäude trifft. Zudem kommt die Kunst auf diese Weise dahin, wo Menschen leben – in das Zentrum eines Dorfes. Alle Künstler sind an beiden Tagen anwesend und freuen sich auf Gespräche mit den Besuchern.

Die „documenta auf dem Dorf“, wie das Kunstdorf mittlerweile in der Presse liebevoll bezeichnet wird, hat an diesem Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Zur Eröffnung an diesem Samstag um 14 Uhr wird Antenne-1-Moderator Matthias Raidt in das Thema einführen und einen Ausblick auf die Künstle und ihre vielseitigen Werke geben. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung von der Tübinger Klezmer-Gruppe Jontef.

Wie immer wird das Kunstdorf Unterjesingen ehrenamtlich organisiert und der Eintritt ist an beiden Tagen frei. red

www.kunstdorf-unterjesingen.de