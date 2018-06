Anzeige

StuttgartNoch bis einschließlich Sonntag verwandelt sich der Kleine Schlossplatz, das urbane Kleinod hinter dem glänzenden Gebäude des Kunstmuseum Stuttgart, anlässlich des Urban Island-Festivals wieder in eine grüne Oase. Am Samstag und Sonntag steigt zudem rund um Eckensee und Schlossplatz das 16. Kinder- und Jugendfestival.

Der Kleine Schlossplatz kommt häufiger etwas grau daher – viel Beton, kaum Grün. Aber nie trist: an warmen Sommertagen ist der Platz ein beliebter Treffpunkt. Seit 2015 schließen sich das Kunstmuseum Stuttgart und die Waranga Bar & ClubLounge zusammen, um einmal im Jahr beim Urban Island-Festival das Wohlfühlklima nochmals zu steigern. Objektinstallationen aus hunderten von Europaletten und tropische Pflanzen inszenieren den Kleinen Schlossplatz als einen Ort, der zum Ausspannen und Feiern einlädt. Obendrein es gibt ein kostenloses kulturelles und musikalisches Programm und das Kunstmuseum gewährt samstags und sonntags ganztägig freien Eintritt. Geöffnet heute und morgen ab 16 Uhr, am Sonntag ab 12 Uhr.

Fest in der Hand des Nachwuchses ist derweil am Samstag und Sonntag das Gelände rund um den Schlossplatz und den Eckensee beim 16. Kinder- und Jugendfestival. Auf 80 000 Quadratmetern bieten rund 50 Vereine und Organisationen mehr als 120 kostenlose Mitmachaktionen. Erwartet werden wieder 75 000 Besucher. Auch wenn der Sport bei den Angeboten überwiegt, Gelegenheit zum Mitmachen gibt es auch anderswo. So werden im Bereich Wissen und Technik Themen aus der Naturkunde, Geschichte, Politik, Nachhaltigkeit und naturwissenschaftliche Phänomene spielerisch erklärt. Zudem sind unter anderem Verkehrsprävention, eine Seilbahn über den See und diverse Bastelaktionen angekündigt. Für Jugendliche gibt es den exklusiven Bereich „OutDoorDays ForYOU“. Hier gibt es allerlei jugendliche Aktionen rund um Berufe, Jugendreisen sowie neue Trendsportarten zu testen und kennenzulernen. Besonders die etwas größeren Besucher ab 12 Jahren sind beim Jugendevent für Urban & Outdoor genau richtig, denn die Themen Outdoor, Natur- und Extremsport sowie Bewegungs- und Straßenkultur stehen im Mittelpunkt.

Übrigens: Wer beim Festival an sechs Stationen mitgemacht hat und sich jeweils einen Stempel auf seine Laufkarte hat geben lassen, nimmt an jedem Tag um 16 Uhr an einer Verlosung teil. Der Hauptpreis ist die Teilnahme an einem Training der Fußball-Schule des VfB Stuttgart.kd

www.urban-islands.com, www.kinder-jugendfestival.de