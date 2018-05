Anzeige

MünsingenOpen-Air-Dorfkrimi, Höhlenkonzert, Kohlemeiler-Öffnung oder Fledermaus-Nachtwanderung – über 70 Veranstaltungen spiegeln von diesem Samstag bis zum 20. Mai bei der 8. Biosphären-Woche die große Vielfalt der Schwäbische Alb wider.

„Wir wollen den Begriff ‚Biosphärengebiet’ erlebbar machen“, sagt Katrin Rochner vom Regierungspräsidium Tübingen, „Viele denken bei Biosphärengebiet an den ehemaligen Truppenübungsplatz, dabei steckt so viel mehr dahinter.“ An den insgesamt neun Veranstaltungstagen gibt es über 70 attraktive Angebote. Dabei können Besucher und Bewohner das Biosphärengebiet auf Entdeckertouren, Naturerlebnisexkursionen oder geführten Wanderungen erkunden. Obendrein öffenen einige Betriebe ihre Türen und gewähren Einblick in alte Handwerkskünste. Auch einige regionale Märkte und Feste laden ein, Produkte von der Alb kennenzulernen. Seminare und Vorträge vermitteln Wissenswertes zu aktuellen Themen rund um das Biosphärengebiet, besondere Sport- und Wellnessangebote bieten Raum für Bewegung und Entspannung. Vielfältige Ausstellungen und musikalische Events stehen für ein abwechslungsreiches Kulturprogramm. So verspricht zum Beispiel morgen (20 Uhr) das Konzert in der Schertelshöhle in Westerheim ein ganz besonderes Klangerlebnis (Eintritt 8 Euro). Zu den Highlights gehört auch morgen (ab 5 Uhr) das Ziegenfest in Kohlberg am Jusi, zu dem ein eigens errichteter Kohlemeiler unter Mithilfe geöffnet wird. Rochners persönliches Highlight steigt ebenfalls morgen ab 13.30 Uhr (mit Anmeldung/Eintritt 10/7 Euro), wenn der vom Landestheater Tübingen und dem Theater Lindenhof veranstaltete „Schatz von Upflamör – Ein Open-Air-Dorfkrimi zum Mitwandern“ die Zuschauer in die Rettung eines Dorfes auf besondere Weise mit einbindet: „Das hat meine Neugier geweckt.“ Morgen ist in Gutenberg zudem ein Biosphärenmarkt mit Kunsthandwerkern angekündigt (8 bis 14 Uhr) .

Das komplette Veranstaltungsprogramm erstreckt sich über das gesamte Biosphärengebiet zwischen Reutlingen und Schelklingen, Weilheim/Teck und Zwiefalten. Rund die Hälfte der über 70 Veranstaltungen eignet sich für Familien mit Kindern. Koordiniert werden die rund 70 regionalen Veranstaltungen von der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwäbische Alb in Münsingen.

