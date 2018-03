Anzeige

Esslingen (jp/fxp) - Der Winter hat eine Pause eingelegt! Oder ist er schon vorbei? Jedenfalls ist der Schnee erst mal weg, beziehungsweise auch in den Mittelgebirgen so geschmolzen, dass dort kaum mehr Wintersport möglich ist. Im höchstgelegenen Skigebiet Baden-Württembergs, auf dem Feldberg, waren gestern bei nur noch 20 bis 35 Zentimeter Schneehöhe 15 von 38 Liften geöffnet.

Pause für Skilifte auf der Alb

Eine Ausnahme bildet der Bayerische Wald, wo die Kälteperiode länger andauerte. Auf dem Großen Arber etwa liegen immer noch bis zu 100 Zentimeter Schnee. Vor unserer Haustür, auf der Schwäbischen Alb, geht derzeit hingegen nichts mehr. „Vielleicht kommt der Winter nochmals zurück, im Februar ist alles noch möglich“, heißt es auf der Homepage des Skilifts Donnstetten.

Das könnte schon ab Sonntag der Fall sein: Für höhere Lagen der Schwäbischen Alb ist Schneefall angesagt. Das gilt umso mehr auch für den Schwarzwald und den Alpenraum. Vor allem in der Schweiz und in Vorarlberg dürfte Einiges runter kommen. Auch die Skigebiete in Kärnten werden vermutlich etwas abkriegen - was dort für guten Wintersport auch nötig ist: In Bad Kleinkirchheim beispielsweise beträgt die Schneehöhe gerade mal 20 Zentimeter.

Schwäbische Alb

Skizentrum Pfulb (bei Schopfloch) Tel. 07026/7533 ( www.ski zentrum-pfulb.de) - Westerheim Tel. 07333/ 6039 ( www.skilift-halde.de) - Wiesensteig, Bläsiberg Tel. 07335/6310 ( www.skilifte-wiesensteig.de) - Römerstein-Zainingen Tel. 07333/ 5212 ( www.salzwinkel.de) und Römer­stein-Donn­stetten Tel. 07382/ 609 ( www.skilift-donnstetten.de) - Böhmenkirch-Treffelhausen Tel. 07332-6108 ( www.skilifte-treffelhausen.de) - Laichingen Tel. 07333/6430 ( www.skilift-laichingen.de) - Ostalb-Skilift Aalen, am Thermalbad Tel. 07361/ 42210 - Albstadt-Skigebiete Tel. 07431/ 601233 - Loipen-Information im Internet: www.landkreis-esslingen.de (Tourismus/Wintersport) oder Tel. 07026/ 9501228.

Hier die von der Redaktion gestern recherchierten Schneehöhen (erste Zahl Schneehöhe Tal, zweite Zahl Schneehöhe im Skigebiet):

Deutschland

Schwarzwald: Baiersbronn 10/35, Feldberg 20/35, Kniebis 20/50, Titisee 0/20.

Allgäu/Alpen: Balderschwang 50/60, Bolsterlang 50/100, Fellhorn-Kanzelwand 50/85, Grasgehren 70/100, Hündle/Thalkirchdorf 70/70, Nebelhorn 50/80, Oberjoch/Bad Hindelang 30/40, Steibis/Oberstaufen 70/70. - Garmisch 55/65, Sudelfeld 60/80, Winklmoos 40/100, Zugspitze 0/235.

Bayerischer Wald: Großer Arber 60/100, Haidmühle 50/70, Mauth-Finsterau 50/60.

Sauerland: Altastenberg 80/80, Willingen 90/90.

Österreich

Kärnten: Bad Kleinkirchheim 15/20, Gerlitzen 0/0, Heiligenblut 20/70, Katschberg 50/70, Mölltaler Gletscher 5/180, Nassfeld 70/110.

Oberösterreich: Hinterstoder 60/130, Hochficht 110/120.

Salzburger Land: Filzmoos 110/120, Flachau 100/180, Hochkönig 60/140, Kitzsteinhorn 70/110, Lofer 80/120, Obertauern 110/170, Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn 40/100, St. Johann 70/100, Wagrain 60/110, Zauchensee 90/120.

Steiermark: Dachsteingletscher 0/190, Loser/Altaussee 95/200, Planai/Schladming 90/130, Stoderzinken 40/130.

Tirol: Berwang 70/80, Christlum/Achensee 10/70, Ehrwald 65/100, Füssener Jöchle/Grän 70/90, Hintertuxer Gletscher 25/160, Hochfügen 5/110, Hochzeiger/Pitztal 30/60, Ischgl 25/65, Jungholz 40/60, Kappl/Paznauntal 25/100, Kaunertaler Gletscher 158/200, Kitzbühel 72/86,Kühtai 62/72,Lermoos 30/100, Mayrhofen 20/125, Obergurgl 25/108, Pitztaler Gletscher 132/181, Serfaus-Fiss-Ladis 20/80, Sillian/Hochpustertal 42/42, Sölden 20/235, St. Anton/Arlberg 60/145, St. Johann 65/85, Stubaier Gletscher 30/145, Tannheimer Tal 50/100, Zell/Zillertalarena 40/90.

Vorarlberg: Brandner Tal 40/ 120, Damüls 70/115, Diedamskopf 40/110, Gargellen 40/85, Golm 50/120, Laterns 25/55, Lech-Zürs 70/110, Silvretta-Montafon 47/130, Walmendingerhorn/Ifen 50/85, Warth 75/115.

Italien

Alta Badia 5/10, Bormio 30/45, Brixen/Plose 20/80, Cortina d‘Ampezzo 5/30, Courmayeur 25/80, Fassatal 5/40, Fleimstal 20/40, Gröden 5/10, Karersee 35/45, Kronplatz 20/50, Ladurns/Gossensass 30/60, Latemar/Obereggen 20/50, Livigno 37/55, Madonna di Campiglio 10/50, Marmolada 22/30, Meran 20/20, Ortler-Gletscherskigebiet 20/120, Ratschings/Jaufen 45/60, Rittner Horn 15/20, Schnalstaler Gletscherskigebiet 10/90, Seiser Alm 2/10, Sestriere 50/140, Speikboden 46/103, Sulden/Gletscherskigebiet 30/60.

Schweiz

Adelboden-Lenk 16/38, Aletsch 40/90, Arosa-Lenzerheide 30/70, Braunwald 50/75, Corvatsch-Furtschellas 28/69, Crans Montana 22/170, Davos 47/123, Engelberg/Titlis 20/120, Flims-Laax-Falera 30/180, Flumserberg 40/60, Grächen 10/70, Grindelwald 4/92, Gstaad 30/310, Leysin 30/50, Meiringen-Hasliberg 0/45, Mürren-Schilthorn 31/116, Pizol 40/65, Saas-Fee 20/145, Samnaun 60/90, Savognin 20/54, Scuol/Motta Naluns 20/100, Splügen 20/68, St. Moritz 28/69, Verbier 20/140, Wildhaus-Unterwasser/Toggenburg 25/90, Zermatt 5/130.

Frankreich

Autrans 20/30, Avoriaz 70/90, Chamrousse 20/30, Courchevel 42/107, Flaine 16/195, Grande Motte Gletscher 69/135, Isola 51/97, L‘ Alpe d‘Huez 70/160, La Clusaz 20/85, La Plagne 0/135, Le Corbier 20/70, Les Angles 120/130, Les Arcs 0/140, Les Deux Alpes 15/120, Les Menuires 23/121, Les Portes du Soleil 25/90, Les Trois Vallees 75/160, Meribel 23/101, Megeve 20/75, Morillon 16/195, Morzine 70/90, Paradiski 0/135, St. Gervais 26/49, Tignes 69/135, Val d‘Isere 69/135, Val Thorens 75/160, Val Morel 20/68.