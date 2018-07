Anzeige

LudwigsburgNatur- und Tierfilme, kritische Dokumentationen zur Zukunft unseres Planeten, Filme über engagierte Menschen und ein liebevoll zusammengestelltes Kinderprogramm: Rund 140 Filme schenken den Besuchern des 17. NaturVision Filmfestivals im Ludwigsburger Central Filmtheater und beim Open Air auf dem Arsenalplatz noch bis Sonntag unvergessliche Kinomomente.

„Wir wollen die Schönheit dieser Welt auf die große Leinwand bringen. Doch immer geht es uns auch, darum große Zusammenhänge aufzuzeigen und um mehr Achtsamkeit für Natur und Umwelt zu werben““, erläutert Festivalleiter Ralph Thoms. Menschen im Einsatz für unsere Umwelt spielen 2018 eine besondere Rolle. So stellt der Film „Die Naturretter“ Menschen vor, die sich leidenschaftlich für Natur und Artenvielfalt in Baden-Württemberg einsetzen. Ebenso gibt Carl-A. Fechners Film „Climate Warriors“ Aktivisten, Erfindern, Investoren und Politikern eine Stimme, die sich für die Energiewende einsetzen. „Wir freuen uns sehr, dass in unsrem internationalen Programm auch so viele interessante Filme aus und über Baden-Württemberg zu finden sind“, sagt Martina Edin vom NaturVision-Team. Ein intensiver Blick geht über den schwäbischen Tellerrand hinaus: In „Hannes Jaenicke – Im Einsatz für Nashörner“ ist es der bekannte Schauspieler, der seine Prominenz nutzt, um zu zeigen, was es bedeutet, wenn eine Art durch die Profitgier und Unachtsamkeit der Menschen ausstirbt. Weltbekannt ist auch die Schimpansenforscherin Jane Goodall. Der berührende Film „Jane“ (nominiert für „NaturVision Beste Story“) porträtiert die Tierschützerin, deren Entdeckungen die Beziehung zwischen Mensch und Tier neu definierten.

Natürlich leisten auch die Naturfilmer großartige Arbeit für den Schutz unseres Planeten. Der Film „Ark of Lights and Shadows“, der auf dem Festival Deutschlandpremiere feiert, erzählt die Geschichte von Martin und Osa Johnson, zwei Pionieren des Natur- und Tierfilms, die 1912 ihren ersten Film drehten und noch ihr Leben riskieren mussten, wenn sie mit der Kamera in die Wildnis aufbrachen.

Doch nicht nur das Filmprogramm will für die Natur und ihren Schutz begeistern. Auch das Rahmenprogramm mit einem Science Slam, Aktionen für Kids und dem Übermorgen Markt aus Stuttgart, der das Open Air Kino umrahmt, bringt viele Anregungen für nachhaltigen Konsum.

Der Eintritt zum Open Air-Kino auf dem Arsenalplatz ist frei. Tickets für die Indoor-Vorführungen im Central-Theater sind ab 7,50 Euro erhältlich.kd

www.natur-vision.de