„Cordula Grün“: Am 7. Dezember legt Josh an der Steffisalpe los. Foto: Carina Antl

EsslingenDie Skisaison 2019/2020 hat in einigen höher gelegenen Wintersportgebieten schon begonnen. Das gilt nicht nur für alle Gletscherskigebiete sondern etwa auch für Sölden, Obergurgl, Silvretta-Montafon (Tirol), Zauchensee, Obertauern (Salzburger Land) und Schladming (Steiermark). An diesem Samstag werden auch die Lifte am Hochzeiger (Pitztal/Tirol), im Hochzillertal (Tirol) und in Sillian (Osttirol) angeworfen. In den meisten Fällen gibt es verbilligte oder gar kostenlose Wochen­end-Skipässe, wie etwa am Hochzeiger. Im Skimekka Ischgl (Tirol) startet der Pistenzauber Mitte kommender Woche.

Bei Oberstdorf starten (laut Plan) am 6. Dezember die Skigebiete Fellhorn-Kanzelwand sowie am 7. Dezember am Nebelhorn in die Saison. Eine Woche später geht‘s am Ifen los und am 20. Dezember sind dann Söllereck sowie Walmendinger­horn/Heuberg dran. Der Saisonauftakt wird in vielen Orten mit Rock, Pop und Parties gefeiert, hier eine Auswahl:

Im Skigebiet Warth-Schröcken (Vorarlberg) legt am 7. Dezember Josh mit seinem Megahit „Cordula Grün“ los – und zwar ab 14 Uhr an der Steffisalpe. Eintritt frei. www.warth-schroecken.at

In Ischgl (Tirol) steigt das schon legendäre Top of the Mountain Opening Concert am 30. November, 18 Uhr, am Sportplatz – mit der Berliner Kultband Seeed und Sänger Peter Fox. www.ischgl.com

„Volxrock“ in Nauders

In Nauders (Tirol) geht es skimäßig am 14. Dezember los, dann lassen „Volxrock“ und „Bääm“ ab 13.30 Uhr die Lärchenalm beben. „Bääm“ auch am Sonntag ab 13.30 Uhr am Bergkastel. www.nauders.com

Im Skigebiet von Schruns (Vorarlberg) steigt am 7. Dezember ab 13.30 Uhr eine Party mit dem Saint City Orchestra auf der Terrasse des Kapellrestaurants am Hochjoch. www.silvretta-montafon.at

Am Hochzeiger tritt am 7. Dezember Wincent Weiss („Musik sein“), Shooting-Star des deutschen Pop, auf die Open-Air Bühne in 2000 Metern Höhe (zuvor, ab 13:30 Uhr, Ö3 Disco). www.pitztal.com

In Auffach (Tirol) steigt vom 13. bis 15. Dezember ein Opening mit „Die Daltons“, „Untagrund Combo“, „Kraudara“, „Niederauer Gaudimusig“ und „Ofenbank-Express“. www.wildschoenau.com

Sarah Connor in St. Anton

St. Anton am Arlberg (Tirol) startet am 28. November in die Skisaison. Sarah Connor und der deutsche Songwriter Nico Santos treten am 30. November auf. Kostenlose Ski- und Snowboardtests werden angeboten. www.stantonamarlberg.com

In Serfaus (Tirol) steigt vom 5. bis 8. Dezember ein Snowfestival mit Party. Livekonzert am Samstag mit „Cräm Fresch“ an der Talstation. www.serfaus.com

In Sölden im Ötztal (Tirol) ist die Skisaison schon gestartet, nicht nur im Gletscherskigebiet sondern auch am Gaislachkogel und am Giggijoch. Am Giggijoch steigt am 30. November ab 13.30 Uhr eine Electric Mountain Party mit dem Berliner DJ-Duo YouNotUs („Supergirl“). www.soelden.com

In Mayrhofen im Zillertal (Tirol) heißt es am 14. Dezember ab 13 Uhr wieder „Rise & Fall”. 85 Teams (Spitzensportler und Amateure) zeigen ihr Können im Skibergsteigen, Paragliding, Mountainbiken und natürlich im Ski- und Snowboard-Fahren. Danach Party, Konzerte und Live-Acts. www.mayrhofen.at

In Saalbach (Salzburger Land) steigt vom 6. bis 8. Dezember das traditionelle Bergfestival mit mehr als 20 Bands und Interpreten, darunter Fettes Brot, Labrassbanda und Seattle Soundsystem. Die Post geht auch wieder zum Saisonende mit den White Pearl Mountain Days ab: Vom 20. März bis 5. April legen internationale DJs in zahlreichen Locations im und am Skigebiet los. Internet: www.wpmdays.at und www.saalbach.com

Im Skigebiet von Obertauern (Salzburger Land) läutet am 30. November der Deutsch-Rapper Cro die Skisaison ein. Die Pisten werden schon zwei Tage vorher geöffnet. www.obertauern.com

In Schladming (Steiermark) startet das Ski-Opening im Planai-Stadion mit bekannten DJs am 6. Dezember, darunter Lost Frequencies und Dimitri Vegas. www.schladming-dachstein.at