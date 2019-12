In der aufwendig restaurierten Reithalle stehen an diesem Wochenende unkonventionelles Design und schöne Dinge im Mittelpunkt.

StuttgartWie jedes Jahr ist ganz plötzlich Weihnachten und die kollektive Geschenke-Panik geht wieder los. Das perfekte Weihnachtsgeschenk ist heutzutage vermutlich fair und nachhaltig, besonders und einzigartig, nützlich und zugleich schön – also nicht einfach aufzutreiben. Mehr als ein paar Anregungen können sich Weihnachtsfans und -muffel an diesem Wochenende beim „Holy Shit Shopping“ in der Phönixhalle im Stuttgarter Römercastell holen.

Erfinderinnen des „Holy Shit Shopping“ sind Ulrike Kabyl und Harriet Udroiu. Sie verwandeln nun schon seit 15 Jahren ungewöhnliche Locations an den Adventswochenenden in riesige Kreativkaufhäuser als willkommene Alternative zum klassischen Weihnachts-Shopping – mittlerweile an vier Standorten in ganz Deutschland. Kabyl und Udroiu organisierten 2004 das erste „Holy Shit Shopping“ im legendären Café Moskau in Berlin. Seither wächst der alternative Weihnachtsmarkt von Jahr zu Jahr – 2006 kam Hamburg als zweiter Standort hinzu, inzwischen findet das Event jeden Advent auch in Köln und Stuttgart statt. Im vergangenen Jahr kamen jeweils mehr als 15 000 Besucher nach Berlin und Hamburg und jeweils etwa 8000 nach Köln und Stuttgart. „Wir sind die Mutter aller Design-Weihnachtsmärkte. Bei uns gibt es schicke Designsachen, DJs und einen Haufen netter Leute“, sagen die beiden Organisatorinnen. „Die einzige Anlehnung an den klassischen Weihnachtsmarkt ist wahrscheinlich der Glühwein. Wir betrachten das Thema ein bisschen ironisch und zeitgemäßer.“

Das Konzept funktioniert: In der aufwendig restaurierten Reithalle und im lichtdurchfluteten Wintergarten steht in Stuttgart wieder zeitgenössisches Design im Fokus und verwandelt die 1700 Quadratmeter der Phoenixhalle in den sicherlich unkonventionellsten Indoor-Weihnachtsmarkt der Stadt. Hochwertige Lifestyle-Produkte rund um Mode, Schmuck, Möbel- und Produktdesign, Kunst, Fotografie, Literatur und Feinkost werden von rund 150 Designern, Künstlern und kleinen Manufakturen persönlich präsentiert. Und Stuttgarter DJ’s verpassen dem „Holy Shit Shopping“ den Soundtrack der Stadt und machen das Event zum Klubabend unter den Weihnachtsmärkten. Mit Bar und Streetfood-Markt. Geöffnet am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.red

www.holyshitshopping.de