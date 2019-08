WaiblingenTraktoren wühlen sich durch den Matsch, hinter sich ein tonnenschweres Gewicht: Auf dem Böllenbodenhof im Waiblinger Stadtteil Bittenfeld sind an diesem Sonntag beim 29. Trecker-Treck wieder reichlich Pferdestärken unterwegs.

„Angefangen hat das alles eigentlich nur aus Jux und Tollerei“, sagt Martin Müller vom Böllenbodenhof, der auch Vorsitzender des veranstaltenden Vereins Trecker Team Bittenfeld ist. Deswegen ist der Verein auch ein Jahr jünger als die Veranstaltung. „Nach dem ersten Mal war klar, dass es ein Publikumsmagnet werden könnte, deswegen haben wir dann den Verein gegründet“, erklärt Müller. Zu Recht – in diesem Jahr rechnet der Vereinsvorsitzende mit bis zu 4000 Zuschauern. „Der harte Kern ist bei den Teilnehmern und auch bei den Zuschauern meist derselbe, aber es stoßen auch immer wieder neue Leute dazu“, sagt Müller.

Das Ziel beim Trecker-Treck ist, einen Bremswagen per Traktor so weit wie möglich über einen angeweichten Acker schleifen. Der sogenannte Full Pull, also die ganzen 75 Meter bis zur Ziellinie, ist das höchste der Gefühle. Das Tückische ist der Bremswagen. Er wird am Traktor angehängt und liegt vorn mit einem breiten Schild auf der Erde auf. Durch das vorwärts ziehen des Wagens wird ein Schlitten mit Betongewichten nach vorne in Richtung des Auflagenschildes gedrückt, wodurch sich das zu ziehende Gewicht immer mehr erhöht. Die Bedingungen sind von Jahr zu Jahr unterschiedlich. „Es ist jedes Mal alles anders – die Bodenverhältnisse, die Traktoren, der Reifenverschleiß – es ist wie bei einer Lotterie“, bestätigt Jens Wilhelm, der in Bittenfeld für die technische Seite zuständig ist.

Los geht es bereits am Samstag ab 18 Uhr – mit dem „Gaudi-Bremswagen ziehen“, allerdings nicht mit dem Traktor sondern mit Muskelkraft per Seil. Mitmachen kann jeder, der sich der Herausforderung gewachsen fühlt. Pro Team dürfen maximal 15 Personen aufgestellt werden, die Mannschaften müssen sich am Samstag bis spätestens 19 Uhr am Bauwagen anmelden. Im Anschluss öffnet ab 22 Uhr die Trecker Bar. Einlass ab 18 Jahren, der Eintritt ist frei. Am Sonntag ab 9.30 Uhr steht dann das Bremswagenziehen per Traktor auf dem Programm. Der Zugwettbewerb wird moderiert und im Festzelt ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Neben zahlreichen anderen Attraktionen wie einer Hüpfburg und einer Strohballenburg gibt es auch ein von unserem Nachwuchs selbst organisiertes Junior Trecker-Treck. Der Eintritt ist ebenfalls frei.

www.trecker-team-bittenfeld.com