BühlertalDie Bühlertaler Sternensucher blicken vom ersten Adventswochenende bis zum Dreikönigstag am 6. Januar auf ein Schwarzwaldtal mit mehr unzähligen leuchtenden Sterne – als gelbes Band längs des Tales, auf Plätzen und inzwischen auch an den meisten Gebäuden des Ortes.

Besonders beeindruckend ist die markante Beleuchtung vom rund drei Kilometer langen „Sternenweg“ mit Start und Ende auf dem Brunnenplatz sowie an den fast 40 besinnlichen Sterne-Stationen zur persönlichen Einkehr unterwegs. Wegweiser sind Holzsterne mit eingefärbter Spitze in gelb. Für alle, die nicht so gut zu Fuß sind, gibt es eine kürzere, weitgehend eben verlaufende, Variante zentral im Ort vom gleichen Ausgangspunkt aus. Der besondere Tipp: Die „Nacht der Sterne“ zur Wintersonnwende am 21. Dezember, wenn in Bühlertal in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr die Lichter ausgehen und nur die einheitlich gelben Sterne, zahlreiche Weihnachtsbäume sowie die Fackeln bei der Wanderung zu den Sternensuchern leuchten.

Das „Tal der 1000 Lichter“ lädt begleitend zu zahlreichen Veranstaltungen ein: So ist eine Krippenausstellung im Museum Geiserschmiede mit Lichterwanderungen angekündigt, Adventszauber-Veranstaltung auf dem Platz hinter der Tourist-Information, Kirchenkonzerte sowie „Klingende Bergweihnacht“ im Haus des Gastes mit Hansi Vogt, Robin Leon, den Feldbergern und den Geschwistern Hofmann am 28. Dezember. Kostenlose Parkplätze gibt es beim Haus des Gastes. Ausführlichere Informationen zum Programm gibt es im Internet.red

www.buehlertal.de