Wer auf dem Weg zum Chiemsee oder ins Salzburger Land ist, schaut auf der A 8 - kurz nach der Münchner Umfahrung - immer wieder nach rechts, auf die Silhouette der Bayerischen Alpen: Ein klasse Anblick! Wer nach links schaut, dem dürften wiederum die nur wenige Kilometer entfernten, riesigen „Golfbälle“ auffallen - eine Abhöranlage, die in Zeiten des Kalten Krieges von den Amerikanern genutzt wurde und seit einigen Jahren, streng abgeschirmt, vom Bundesnachrichtendienst (BND) betrieben wird.

Kein „Hully Gully“

2004 sind die US-Truppen hier abgezogen - und der Gemeinderat des nahen Kurstädtchens Bad Aibling überlegte, wie das ehemalige Militärgelände, beziehungsweise der Großteil davon, genutzt werden könnte. Es sollte jedenfalls keine Trabantenstadt errichtet werden. Nein, riesige Wohnblocks oder gar einen Freizeitpark mit viel „Hully Gully“, das wollten die „Oablinger“ nicht. Der klasse Blick auf die Alpenkette hat mehr verdient.

Heute besteht das Gelände überwiegend aus einer Mischung von mittelständischem Gewerbe, Hotel, Waldorfschule, Sportanlagen und Wohnungen. Auch das Deutsche Fußballinternat (DFI) für 10- bis 18-Jährige ist hier integriert. Wegen der betont ökologischen Bauweise wird das Areal auch „Nullenergiestadt Mie­traching“ genannt. Aus dem einstigen Wehrmachts-Fliegerhorst, dem späteren Kriegsgefangenenlager und dann US-Militärareal ist heute eine Art „Wohlfühlpark“ geworden.

Wohlfühlen ist auch in Bad Aibling selbst angesagt: Der 18 000 Einwohner zählende Kur- und Bäderort verfügt über das älteste Moorheilbad von ganz Bayern (über 160 Jahre) und das jüngste, vom Stuttgarter Architektenbüro Behnisch gebaute Thermalbad (seit 2007). Das Wasser kommt aus einer Tiefe von 2300 Metern (Desiderius-Quelle) und wird als Heilwasser in der Rheumatologie, Orthopädie und Neurologie eingesetzt. Bad Aibling liegt auf 492 Metern Höhe und verfügt über sieben Kliniken mit gut 1100 Betten. Der Kurpark, mit einem Weiher mittendrin, gilt als einer der schönsten in Bayern. Nachholbedarf gibt es allerdings in der Stadtmitte: Dort legen die „Oablinger“ derzeit Hand an, und sanieren bis zum Spätherbst den Marienplatz. Damit verbundene Einschränkungen sind jedoch nur verkehrstechnischer Natur - das Kulturelle spielt sich ohnehin im Kurpark, Kurhaus oder im Brunnenhof ab, nämlich Rock-, Pop-, Jazz- und Country-Konzerte sowie jede Woche „unverfälschte“ bayerische Volksmusik, alles bei freiem Eintritt.

Idyllischer Radweg an der Mangfall

Gleichzeitig mit der Sanierung der Stadtmitte wird nun auch der Radweg an der Mangfall ausgebaut. An der bei Rosenheim in den Inn fließenden Mangfall kann man idyllische Radtouren unternehmen - mit Blick auf die Alpenkette im Süden, wo der Wendelstein sowie weiter hinten der Wilde und der Zahme Kaiser grüßen.

Unter dem Motto „Bad Aibling bewegt!“ hat der aus Heilbronn stammende Kurgeschäftsführer Thomas Jahn gerade eine neue Aktion gestartet, die Besuchern und Gästen aufzeigt, wie und wo man in Bad Aibling und in der Region richtig „Gesundheit tanken“ kann. Und wer genug davon getankt hat, ist gerüstet für Ausflüge, zum Beispiel auf den Wendelstein (1838 Meter), auch per Zahnradbahn oder Seilbahn. Im Osten, circa 30 Kilometer entfernt, laden die Chiemsee-Schlösser zum Besuch ein und nur wenige Kilometer von Bad Aibling entfernt, Richtung Tuntenhausen, das Schloss Maxl­rain beziehungsweise dessen urige Schlossbrauerei mit Wirtschaft. Jedes Jahr an Fronleichnam im Mai/Juni ist das Gelände vor dem Schloss ein beliebter Treffpunkt für Autofans, anlässlich der ADAC Bavaria Historic. Dieses Jahr wurden 25 000 Besucher und 3000 Oldtimer gezählt.

Ratzinger, Grass und das einstige Kriegsgefangenenlager

Im Kriegsgefangenenlager von Bad Aibling wurden 1945/46 zeitweise bis zu 100 000 deutsche Soldaten unter freiem Himmel von US-Einheiten bewacht. Darunter waren auch zwei 17-Jährige, die später sehr bekannt wurden: Joseph Ratzinger, der heutige Papst Benedikt, und der Schriftsteller Günther Grass. Letzterer kann sich, so äußerte er sich in einem „Stern“-Interview, zumindest an einen „Josef“ erinnern, der „ein netter Kerl“ war, immer wieder lateinische Sprüche von sich gab und mit dem er hin und wieder zusammen in einem Erdloch kauerte, mit Plane darüber, um sich vor dem Regen zu schützen.

Die Fliegerhalle und andere Einrichtungen des einstigen US-Militärgeländes in Bad Aibling-Mietraching werden auch für Flohmärkte, die Oablinger Rocknacht oder das jährlich stattfindende Süd Ost Rock Festival genutzt.

Im Park von Schloss Maxlrain befindet sich einer der fünf Golfplätze in der Region (18 Loch). Und wer sich für Pflanzen, Bäume, Blumen interessiert, ist in der riesigen Baumschule Sandmann, zwischen Mietraching und Maxl­rain an der richtigen Adresse.

„Elektrisiert auf zwei Rädern“ lautet ein neues Arrangement der Tourist-Info, das drei Übernachtungen in Drei- oder Viersternehotels sowie ein Elektrobike für einen Tag beinhaltet.

Außer den Konzerten im Kurpark steigt am 4. August auch das Parkfest („Las Vegas & Casino“), am 11. August heißt es „Boarisch drauss‘n“ und am 25. August findet ein Weinfest statt. Am Schloss Maxlrain steigt am 26. August das Hopfa-zupfa-Fest und am 22./23. September ein mittelalterliches „Spectaculum“.

Tourist-Information Tel. 08061/ 9080-0, Internet: www.bad-aibling.de und www.therme-bad-aibling.de