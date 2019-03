StuttgartTraumhafte Automobil-Legenden aus allen Ecken der Welt gepaart mit klassischer Eleganz erwarten Oldtimer-Fans bei den Retro Classics auf der Landesmesse beim Flughafen. Die weltgrößte Messe für Fahrkultur wartet noch bis Sonntag mit einem umfassenden Angebot, Themenausstellungen und Rahmenprogramm in zehn Hallen auf.

Auf einer Gesamtfläche von 140 000 Quadratmetern präsentiert die bei den Historic Motoring Awards unlängst zur „Show of the Year“ gekürte Messe eine lebendige Szene in all ihren Facetten. Liebhaber, Sammler, Fans und „Schrauber“ finden in allen Hallen alles, was ihr Herz begehrt. Traditionell ist den „großen“ Marken der Automobilbranche jeweils eigene Messehallen gewidmet: So wird das L-Bank Forum (Halle 1) zur Porsche-Halle. Neben Händlern und einschlägigen Clubs stellt sich dort auch das Porsche Museum vor. In Halle 4, die erstmals den Namen des bayrischen Autobauers BMW trägt, darf man sich unter anderem auf eine große Motorsport-Sonderschau freuen. Die neue Paul Horn Halle (Halle 10) wird erneut zur Präsentationsplattform für Mercedes Benz.

Wer nicht nur sammeln, pflegen und hegen, sondern vor allem unbeschwert fahren will, guckt sich immer häufiger einen Wagen der Sparte Neo Classics aus. Die edlen Unikate, seltenen Manufakturfahrzeuge und anderen Raritäten bis 20 Jahre sind ein seit Jahren wachsendes Segment des Klassiker-Markts. Interessierte treffen sich auf der Neo Classics-Verkaufsbörse in Halle 5. Diese ist ein wichtiger Teil der riesigen Fahrzeugverkaufsbörse, die weitere Flächen in der Oskar Lapp Halle (Halle 6), auf der Galerie des L-Bank Forums (Halle 1) sowie auf der Messepiazza und im Rothauspark umfasst.

Bei den Sonderschauen kommen dieses Jahr neben den Freunden exklusiver amerikanischer Fahrzeuge auch Zweirad-Enthusiasten auf ihre Kosten: Seltene Motorradgespanne sind etwa am Stand des AMSC Leonberg in Halle 8 zu bestaunen. Mit dem für die Landwirtschaft revolutionären Geräteträger befasst sich eine Ausstellung der Bulldog- und Schlepperfreunde Württemberg (Halle 8).

Geöffnet ist die Retro Classics noch bis einschließlich Sonntag täglich von 9 bis 18 Uhr. Eine Tageskarte kostet 20 Euro (inkl. VVS), ermäßigt 15 Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und angehörige Kinder bis einschließlich 15 Jahre 42 Euro. Kinder unter 6 Jahren sind frei.(kd)red

www.retro-classics.de