StuttgartAn diesem Wochenende steigt in Stuttgart-Bad Cannstatt das 24. große Narrentreffen Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Zum größten Event der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet werden Zehntausende Besucher aus dem Allgäu, dem Schwarzwald, der Schweiz, Oberschwaben und von der Alb erwartet. Höhepunkt ist der Umzug aller 75 Mitglieds- und Partnerzünfte am Sonntagmittag, der auch live im SWR übertragen wird.

Nur alle vier Jahre wird das Verbandstreffen der VSAN von seinen 68 Mitgliedszünften und sieben Partner-Zünften zelebriert wird. Die Narrengruppe Kübelesmarkt Bad Cannstatt ist nach 1968 und 1992 bereits zum dritten Mal Ausrichter und macht ihr Terrain damit zum närrischen Epizentrum der schwäbisch-alemannischen Fasnet – rund 10 000 Häs- und Maskenträger sowie Musikanten des ältesten und größten Narrenverbandes im Südwesten und der schwäbisch-alemannischen Fastnacht werden erwartet. Zum Auftakt wird an diesem Freitag um 18 Uhr der Narrenbaum als weithin sichtbares Symbol der Narretei von der Zimmererinnung Stuttgart und der Narrengilde der Felben in einem kleinen Zeremoniell vor dem Alten Rathaus aufgestellt. Ab dem siebten Glockenschlag am Abend ziehen die Gruppen in einem kleinen Fackelnachtumzug durch die Gassen zum Cannstatter Marktplatz. Dort spielen die Spielmanns- und Fanfarenzüge, Guggamusiken und Musikvereine auf.

Mit dem großen Eintreffen der Narrenzünfte der VSAN am Samstag wird die Altstadt dann zum Narrendorf und der Marktplatz zum Herzstück. Ab 17 Uhr sind beim Brauchtums-Streifzug an fünf Plätzen Brauchtumsvorführungen von sechs ausgewählten Narrenzünfte zu sehen. Cannstatt als Stadt am Neckar und Stadt mit dem größten Mineralwasservorkommen in Westeuropa gesegnet, ist dafür prädestiniert: Der Streifzug zieht vom Jakobs- über den Erbsenbrunnen, Weinbau- und Polizeibrunnen am Holzmarkt zum Finale bis zum Neckar. Nach der Narrenmesse am Sonntag um 9.30 Uhr in der Stadtkirche, spielt die Stadtkapelle Pfullendorf ab 10 Uhr auf dem Marktplatz zum närrischen Frühschoppen auf. Ab 12.30 Uhr startet der große Umzug mit Narren aus dem Süden Baden-Württembergs, Bayern und der Schweiz. Der närrische Lindwurm schlängelt sich über die Wilhelmsbrücke direkt in die Fußgängerzone, die Marktstraße, am Jakobsbrunnen vorbei und durch die Tuchmachergasse weiter durch die Altstadt und zeigt einen eindrucksvollen Ausschnitt des schwäbischalemannischen Brauchtums.red

www.grossesnarrentreffen.de