Die beliebten Riesendrachen sorgen am Wochenende auf dem Jakob-Laur-Flugplatz wieder für Aufsehen. Foto: oh

LaichingenFantastische Kreationen an langen Leinen bevölkern an diesem Wochenende wieder den Himmel über dem am Jakob-Laur-Flugplatz in Laichingen auf der Schwäbischen Alb beim 19. Laichinger Familiendrachenfest, und das bei freiem Eintritt.

Eines der traditionellen Highlights beim Laichinger Drachenfest ist der Rokkaku-Wettkampf. Der Rokkaku ist ein traditioneller japanischer Kampfdrachen. Das Ziel des Wettbewerbs ist, die Drachen der Gegner durch geschickte Flugmanöver zu Boden zu bringen – wer als letzter oben bleibt, hat gewonnen. Die Tradition des Rokkaku-Wettkampfes führt bis ins Jahr 1736 zurück: An der Nordküste Japans zerstörte ein Sturm einen Kanal. Lord Mizoguchi ließ den Kanal reparieren und belohnte die Arbeiter mit einem Riesendrachen. Die ließen ihn steigen – zum Leidwesen der Reisbauern, deren Feld zerstört wurde, nachdem der Drachen dort landete. Ein Streit bahnte sich an. Doch der kluge Lord wollte ihn nicht Mann gegen Mann ausfechten, sondern Drachen gegen Drachen. Die Rokkakudrachen-Wettkämpfe waren geboren. Den Namen verdankt der Drachen allerdings seiner Form: „roku“ heißt auf japanisch „sechs“ und „kaku“ – bedeutet „eckig“. Die flinke Wendigkeit der Rokkakus kommt von der Hanfschnur: Wird nachgegeben, dreht sich der Drache um die eigene Achse, zieht man die Schnur an, erhält der Drachen Auftrieb in Achsrichtung. Die Drachenfreaks fechten so in rund drei Meter Höhe ihre spannenden Kämpfe aus. Der erste Durchgang des kämpferischem Himmelspektakels ist – je nach Wind – an diesem Samstag um 16 Uhr angesetzt. Die zweite Runde mit anschließender Siegerehrung steigt am Sonntag (14 Uhr) .

Neben den Drachenwettkämpfen locken auch ein Drachenmarkt mit Neuheiten, Drachen aller Art und jeglichem Zubehör sowie fantastische Riesendrachen auf die Alb. Legendär ist am Samstag die große Nachtflugshow (ab 19.30 Uhr) und auch danach ist noch lange nicht Schluss: Im Hangar Eins der Laichinger Segelflieger steigt anschließend eine Party inklusive Saalfliegen mit Drachen und anderen Fluggeräten.

Das Programm startet am Samstag um 14 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei und auf der Grasbahn, wo sonst die Flugzeuge des Flugsportvereins starten und landen, gibt es genügend kostenlose Parkplätze. Besucher können ihre eigenen Drachen mitbringen – es gibt genug Platz für alle und garantiert durchgehend Drachen am Himmel. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Flugsportvereins Laichingen. (kd)red

www.edpj.de oder www.albflyer.de