StuttgartDie internationale Designmesse Blickfang öffnet an diesem Freitag bereits zum 27. Mal in Stuttgart ihre Pforten. Rund 250 Möbel-, Mode- und Schmuckdesigner versammeln sich bis einschließlich Sonntag in der Liederhalle, um ihre Entwürfe zu präsentieren und zu verkaufen. Davon sind über 130 zum ersten Mal in Stuttgart dabei.

Und was unterscheidet die Blickfang nun von anderen Designmessen, die überall wie die Pilze aus dem Boden sprießen? Neben den Produkten abseits der Massenware haben die Besucher an allen drei Tagen die Gelegenheit die Designer persönlich kennen lernen und ihre persönliche Philosophie kennen zu lernen. Händler und Wiederverkäufer bleiben außen vor. So erhalten alle Produkte einen besonderen Charakter, da man das neue Lieblingsstück mit einem Gesicht und der Geschichte hinter dem Produkt verbindet.

Designenthusiasten finden auf der Blickfang Stuttgart jedoch nicht nur Gutgemachtes und Neugedachtes: Jeder der jurygeprüften Designer bringt ganz eigene Geschichten und Entwurfshintergründe mit. So auch das belgische Label ecoBirdy, das von unseren Kuratoren des Jahres, Eva Marguerre und Marcel Besau mit einer Wildcard ausgezeichnet wurde. Dank dieser Auszeichnung darf das Interior-Label nun eine Blickfang-Saison lang auf allen Standorten kostenfrei ausstellen. Die Belgier vereinen den Anspruch ästhetisch ansprechendes sowie umweltfreundliches Design zu erschaffen, indem sie aus altem Plastikspielzeug neue Designmöbel für Kinder entwerfen. Ihre Debüt-Kollektion ökologischer Design-Möbelstücke für Kinder ist zu 100 Prozent recyceltem Plastik hergestellt und ebenfalls komplett recycelbar. Die Blickfang Stuttgart widmet sich jedoch nicht nur individuellen Designpräsentationen, sondern setzt auch Themenakzente. Im Vortragsforum der Blickfang Stuttgart gibt es viel Hintergrundwissen rund um das Thema Design. Und im Erholungsbereich versammeln die Messemacher mit der „Schwiiz Lounge“ Entwürfe speziell aus dem Partnerland Schweiz. Der Weg auf die Blickfang Stuttgart lohnt sich also – es warten neue Lieblingsstücke und viele Geschichten, die sonst verborgen bleiben.

Die Blickfang findet seit über 25 Jahren im jährlichen Rhythmus an sieben europäischen Standorten statt. Jährlich beteiligen sich mehr als 650 Designer. Sie arbeiten in den Bereichen Möbel, Produkte, Mode und Schmuck. Ausstellen darf aber nicht jeder – für die Blickfang muss man sich bewerben. Eine Fachjury wählt dann aus allen Einreichungen rund ein Drittel als Aussteller aus.

Geöffnet ist die Blickfang an diesem Freitag von 12 bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Eine Karte kostet 12,50 Euro, ermäßigt 9 Euro. Mit Kinderbetreuung.(red)

www.blickfang.com