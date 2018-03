Anzeige

Esslingen/München (jp) - Das vergangene Wochenende war wohl das letzte in dieser Saison, an dem Wintersport auf der Schwäbischen Alb möglich war. Der meteorologische Frühling hat ganze Arbeit geleistet - nur nicht in Römerstein-Donnstetten, denn dort sind auch gestern noch die Lifte gelaufen, bei einer gemeldeten Schneehöhe von 20 Zentimetern. Von den Loipen sind indessen nur noch Reste vorhanden.

Schnee satt gibt es immer noch in den Alpen, im Oberallgäu und auch in höheren Lagen des Schwarzwalds. Im Feldberg-Skigebiet waren gestern bei Schneehöhen von 57 bis 135 Zentimeter 28 von 34 Liften in Betrieb.

Am meisten Schneezuwachs gab es in den vergangenen Tagen in der Schweiz und in den französischen Alpen. Rekordhalter ist weiterhin das Skigebiet bei Chamonix am Montblanc, wo der Schnee jetzt 5,65 Meter hoch liegt. Aber auch in Vorarlberg sind in höheren Lagen 20 bis 40 Zentimeter dazu gekommen. Beispielsweise im Brandner Tal, in Damüls und in Lech-Zürs beträgt jetzt die Schneehöhe in den Skigebieten fast bis zu zwei Meter.

Schwäbische Alb

Skizentrum Pfulb (bei Schopfloch) Tel. 07026/7533 ( www.skizentrum-pfulb.de). - Westerheim Tel. 07333/ 6039 ( www.skilift-halde.de). - Wiesensteig, Bläsiberg Tel. 07335/6310 ( www.skilifte-wiesensteig.de). - Römerstein-Zainingen Tel. 07333/ 5212 ( www.salzwinkel.de) und Römer­stein-Donn­stetten Tel. 07382/ 609 ( www.skilift-donnstetten.de). - Böhmenkirch-Treffelhausen Tel. 07332-6108 ( www.skilifte-treffelhausen.de). - Laichingen Tel. 07333/6430 ( www.skilift-laichingen.de). - Ostalb-Skilift Aalen, am Thermalbad Tel. 07361/42210. - Albstadt-Skigebiete Tel. 07431/ 601233. - Loipen-Information im Internet: www.landkreis-esslingen.de (Tourismus/Wintersport) oder Tel. 07026/ 9501228.red

Hier die gestern vom Verband Deutscher Seilbahnen in München sowie teilweise von der Redaktion recherchierten Schneehöhen (erste Zahl Schneehöhe im Tal, zweite Zahl Schneehöhe im Skigebiet):

Deutschland

Schwarzwald: Baiersbronn 20/90, Feldberg 57/135, Titisee-Neustadt 16/32, Todtnau 40/60.

Allgäu/Alpen: Bad Hindelang-Oberjoch 70/100, Balderschwang 110/ 160, Bolsterlang 60/100, Fellhorn-Kanzelwand 40/130, Jungholz 80/80, Nebelhorn 40/130, Oberstaufen-Steibis/Imberg 70/100. - Sudelfeld 65/135, Winklmoosalm 30/100, Zugspitze 50/360.

Bayerischer Wald: Bodenmais 20/50, Großer Arber 50/50, Mauth-Finsterau 15/20, St. Englmar 15/40.

Sauerland: Willingen 60/60, Winterberg 65/65.

Österreich

Kärnten: Bad Kleinkirchheim 20/60, Gerlitzen 20/80, Heiligenblut 25/90, Katschberg 50/90, Mölltaler Gletscher 5/290, Nassfeld 5/120.

Oberösterreich: Hinterstoder 25/130, Hochficht 58/85.

Salzburger Land: Filzmoos 95/190, Flachau 60/165, Hochkönig 65/135, Kitzsteinhorn 110/340, Lofer 55/155, Obertauern 150/200, Saalbach-Hinterglemm-Leogang 55/160, St. Johann 40/150, Wagrain 60/150, Zauchensee 105/145.

Steiermark: Loser/Altau­ssee 45/200, Planai/Schladming 80/140, Ramsau 70/120.

Tirol: Achensee 15/90, Berwang 70/80, Ehrwald 80/120, Fieberbrunn 60/130, Füssener Jöchle/Grän 50/ 120, Hintertuxer Gletscher 100/ 265, Hochfügen 55/115, Hochzeiger/Pitztal 50/95, Ischgl 30/100, Jungholz 80/80, Kappl/Paznauntal 20/130, Kaunertaler Gletscher 235/319, Kitzbühel 35/130,Kühtai 90/115,Lermoos 60/150, Mayrhofen 0/100, Obergurgl 52/206, Pitztaler Gletscher 229/311, Serfaus-Fiss-Ladis 25/140, Sillian 30/60, Sölden 5/334, St. Anton/Arlberg 60/285, Stubaier Gletscher 35/210, Tannheim 40/100, Zell/Zillertalarena 3/90.

Vorarlberg: Brandner Tal 35/195, Damüls 80/190, Diedamskopf 50/ 190, Gargellen 75/130, Golm 45/ 140, Kleinwalsertal/Ifen 50/150, Laterns 60/130, Lech-Zürs 110/200, Silvretta-Montafon 45/174, Warth-Schröcken 140/160.

Italien

Alta Badia 40/100, Bormio 50/150, Brixen/Plose 5/50, Cortina d‘Ampezzo 35/150, Fleimstal/Obereggen 20/100, Gröden 20/120, Karersee 75/115, Kronplatz 15/80, Ladurns 50/120, Latemar/Obereggen 50/80, Livigno 70/180, Madonna 90/220, Meran 20/50, Ortler 20/320, Ratschings/Jaufen 20/120, Reschenpass 40/115, Schnals­talgletscher 35/320, Seiser Alm 1/85, Speikboden 30/120, Sulden 70/150.

Schweiz

Adelboden 39/130, Aletsch 107/182, Arosa 55/135, Braunwald 80/140, Crans Montana 36/225, Davos 55/ 198, Engelberg/Titlis 45/340, Flims-Laax-Falera 40/330, Flumserberg 80/120, Grächen 25/160, Grindelwald 15/179, Gstaad 45/275, Leysin 40/130, Meiringen 34/164, Mürren 105/240, Pizol 90/150, Saas-Fee 80/ 310, Savognin 30/125, Scuol 10/120, Sedrun 72/218, Splügen 43/155, St. Moritz 65/154, Verbier 51/235, Wildhaus 60/170, Zermatt 20/270.

Frankreich

Autrans 75/115, Avoriaz 195/320, Briancon 35/150, Chamonix 20/565, Chamrousse 70/140, Courchevel 101/161, Flaine 63/240, Grande Motte Gletscher 113/175, Isola 130/ 180, L‘ Alpe d‘Huez 112/200, La Clusaz 45/240, La Plagne 30/175, Le Corbier 70/130, Les Arcs 90/155, Les Deux Alpes 60/210, Les Menuires 58/160, Les Portes du Soleil 165/315, Les Trois Vallees 101/230, Meribel 100/160, Megeve 70/145, Morzine 195/ 320, Paradiski 30/175, Tignes 113/175, Val d‘Isere 113/175, Val Thorens 145/230, Valmorel 58/145.vds/bergfex/red