StuttgartVon illuminierten Handschriften und Wiegendrucken bis hin zu wertvollen Büchern, Autografen, illustrierten Werken und Grafik des 20. Jahrhunderts – die Antiquariatsmesse Stuttgart bietet die gesamte Bandbreite des Antiquariats- und Grafikhandels in Deutschland. Von diesem Freitag bis einschließlich Sonntag steigt das Event, das nicht nur die Herzen von Sammlern höherschlagen lässt, wieder im Württembergischen Kunstverein.

Die An­ti­qua­ri­ats­mes­se Stuttgart, wie immer or­ga­ni­siert vom Ver­band Deut­scher An­ti­qua­re, ist die äl­tes­te und größ­te Mes­se für An­ti­qua­re, Au­to­gra­fen- und Grafikhändler in Deutschland und steht unter der Schirmherrschaft des Stuttgarter Oberbürgermeisters Fritz Kuhn. 75 deutsche und internationale Antiquariate und Galerien präsentieren wertvolle Bücher, Druckgrafik, Autografen, Landkarten und illustrierte Werke. Neben den üblichen Verdächtigen sind auch in diesem Jahr wieder einige neue Aussteller dabei – so haben die Librairie Clavreuil, die Librairie Lamort und die Librairie Yvinec (Paris), Peter Harrington (London), das Antiquariaat De Roo (Zwijndrecht, Niederlande), das Treptower Bücherkabinett (Berlin) und Stefan Müller (Mönchengladbach) erstmals in der Landeshauptstadt angesagt. Nach einer Pause stellen auch Bernard Quaritch (London), das Erasmushaus (Basel) und Paris Rare Books (Paris) wieder in Stuttgart aus.

Neben der ausgestellten Ware wie einem wertvollen Stundenbuch vom Anfang des 15. Jahrhunderts, das mit 680 000 Euro angesetzt ist (Foto), bietet die Messe auch eine Ausstellung im Bereich der Buchkunst: „Internationale BilderBuchKunst der Gegenwart“ und hat mit der neuen Reihe „Das Rote Sofa“ das Veranstaltungsprogramm maßgeblich erweitert. Neu in diesem Jahr ist die Verleihung eines mit 1000 Euro dotierten Preises für junge Sammlerinnen oder Sammler in Kooperation mit der Maximilian-Gesellschaft für alte und neue Buchkunst und der Zeitschrift „Aus dem Antiquariat“. Die bei der Jury eingegangene Anzahl und auch die Qualität der Bewerbungen sind ein klares Bekenntnis – Bücher haben ihren Reiz auch für die junge Generation nicht verloren. Die Preisverleihung findet am Sonntag um 15 Uhr statt.

Zu finden ist die Antiquariatsmesse Stuttgart unter dem Dach des Würt­tem­ber­gi­schen Kunst­ver­eins am Schloss­platz in Stutt­gart. Öffnungszeiten sind an diesem Freitag von 12 bis 19.30 Uhr, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt für alle Messetage beträgt einmalig 10 Euro.

Mit dem Kauf ei­ner Ein­tritts­kar­te für die Mes­se in Stuttgart er­hal­ten al­le Be­su­cher wieder immer auch ei­ne Eintrittskar­te für die zeitgleich stattfindende 34. An­ti­qua­ria in der Lud­wigs­burger Musikhalle (www.antiquaria-ludwigsburg.de) und um­ge­kehrt. Schüler, Auszubildende und Studenten bis 25 Jahre haben freien Eintritt.red

www.antiquariatsmesse-stuttgart.de